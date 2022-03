Klimaaktivisten laden Sängerin aus: Dreadlocks sind mehr als verfilzte Haare

Die Beschäftigung mit anderen Kulturen ist ein hohes Gut. Sie kann leicht in Missachtung enden. Anderenfalls hätte sich Chanel vor ein paar Jahren ein paar Gedanken gemacht, bevor die Modemacher einen 2000 Dollar teuren Bumerang auf den Markt brachten. Über dem Konzern entlud sich ein Sturm der Entrüstung, weil er in der ursprünglichen Waffe der australischen Aborigines nur ein sündhaft teures Freizeitvergnügen sah.

Oder Elvis Presley: Bei seiner genialen Kopie schwarzer Musik - naiv oder schamlos? - profitierte er mehr davon als die wahren Pioniere dieser Kunst. Afroamerikanische Kollegen wie Little Richard blieben in seinem Schatten. Und dann Hollywoods Teeniestar Zac Efron: Er hätte sich nicht unbedingt Dreadlocks zulegen und auf Instagram dazu schreiben müssen „Just for Fun“.

Reibach mit den Marginalisierten

Andere Kulturen werden gern geplündert, um noch ein bisschen schöner zu glänzen oder den eigenen Marktwert zu steigern. Um einen Fall von kultureller Aneignung handelt es sich besonders dann, wenn kommerzieller Erfolg dabei eine entscheidende Rolle spielt und es Vertreter der Mehrheitsgesellschaft sind, die sich bei Minderheiten bedienen. Der dominierende Mainstream beutet die kulturellen Errungenschaften der gesellschaftlich Marginalisierten aus und macht damit auch noch Reibach.

Hollywoods Schönling Efron hatte vermutlich keine Ahnung, dass Flechtfrisuren für Schwarze mit schmerzhaften Erfahrungen verbunden waren und immer noch sind: Nicht nur in den USA werden People of Color öfter von der Polizei kontrolliert. Mit der unübersehbaren Haarpracht ist immer wieder ganz konkreter Rassismus verbunden.

Für Afroamerikaner drückt die Frisur umgekehrt ethnischen Stolz aus: So betrachteten Vertreter der Black-Power-Bewegung das Glätten der Haare als Anpassung an die Kultur der Weißen. Die in jungen Jahren auf seinem Kopf eliminierten Locken seien ein „Schritt zur Verleugnung seiner Identität als Schwarzer“ gewesen, hat Malcolm X gesagt.

Symbol im Kampf um Selbstbehauptung

Dreadlocks waren für ihn ein Symbol im Kampf um Selbstbehauptung. Lässt es sich da nicht nachvollziehen, dass die Organisatoren einer Fridays-for-Future-Demonstration in Hannover eine Musikerin wieder ausluden, weil diese als weiße Person Dreadlocks zur Schau trägt? Das sei „kulturelle Aneignung“, lautete die Begründung.

Dass der Fall der Künstlerin Ronja Maltzahn vielleicht doch etwas anders liegt, merkten die FFF-Veranstalter, als sie noch den schlechten Rat nachschickten, Maltzahn könne auftreten, sobald sie sich die Dreadlocks abschneide. Später korrigierten sie diese Empfehlung: Dies sei ein Eingriff in die Privatsphäre gewesen, „vor allem in Anbetracht der Tatsache, dass Frauen in dieser sexistischen Gesellschaft häufig aufgrund ihres Aussehen zurechtgewiesen werden“.

Fehltritte im Minenfeld der Political Correctness führen leicht zur Selbstgerechtigkeit bei jenen, die in bester Absicht gegen Rassismus und für Geschlechtergerechtigkeit eintreten. Leicht verheddert sich in den eigenen Ansprüchen, wer all zu perfekt sein will - und greift nebenbei auf Argumente aus der rechtskonservativen Tradition zurück, wonach Kulturen in einer angeblichen Reinheit bewahrt werden müssen, die es nie gab.

Respekt für andere Kulturen

Die Künstlerin Maltzahn hat sich auf Weltmusik spezialisiert und bringt Kulturen auf der Bühne zusammen. Sie beweist in ihren vielsprachigen Liedern den Respekt gegenüber anderen Kulturen, die ihr die FFF-Organisatoren nun absprechen. Für die Sache der Klimaprotestler wäre sie eine gute Wahl gewesen. Mit Maltzahns Ausladung haben sie ihrer eigenen Sache keinen Gefallen getan.

Kultur ist kein unantastbares Eigentum. Sie wird inspiriert durch das Andere, Fremde, Unbekannte.

Wäre es im Fall der Weltmusikerin nicht richtiger, statt von kultureller Aneignung („Cultural Appropriation“) von Anerkennung für andere Kulturen („Cultural Appreciation“) zu sprechen? Letztere ist unabdingbar für einen gedeihlichen Austausch auf diesem Planeten. Was wären die großen Kulturen, wenn sie sich nicht von anderen hätten inspirieren lassen?

Das fängt schon bei ganz profanen Dingen an: Ohne die Offenheit für andere Lebensweisen gäbe es keinen Tee aus China, keine Jeans aus Kalifornien und keinen Kaffee aus Äthiopien.

Schnell gerät der auf kulturelle Besitzstandswahrung Bedachte in Gefilde von Zensur und Selbstzensur. Wer die Gitter allzu hoch zieht, riskiert eine kulturelle Verarmung. Dürfen Schriftstellerinnen und Schriftstellerinnen aus Europa keine Romanfiguren aus Afrika erfinden? Dürfen auf der Bühne keine Frauen mehr Männer und Männer keine Frauen mehr spielen? Müssen Südamerika-Spezialisten unabdingbar in Südamerika geboren sein?

Wer überall kultureller Aneignung erspäht, trivialisiert den eigenen rassismuskritischen Anspruch. Letztlich ließe sich auch im Fall der umstrittenen Dreadlocks fragen: Wieso sollen unbedingt die Rastafaris das Stammrecht darauf besitzen? Haben nicht auch schon Perser, Tartaren und Azteken ihre Haare kunstvoll verfilzt?

Wichtiger als ein Generalverbot wie im Fall der zu Unrecht ausgesperrten Musikerin Maltzahn ist die ganz praktische Begegnung mit anderen Kulturen. Und davon mal abgesehen: Gesellschaftliche Ungerechtigkeit lässt sich nicht bei einen Gang zum Friseur abschneiden.

Von Stefan Stosch/RND