Cismar

Um ein aufgeschlagenes Kochbuch, auf dessen leicht vergilbten Seiten ein Rezept zur Zubereitung eines Kapauns notiert ist, hat sich allerlei Geflügel versammelt. Scheinbar wissend schauen Eisvogel und Co auf die kunstvoll schnörkelige Handschrift aus dem 17. Jahrhundert. Nur ein Kapaun, designierter Protagonist der beschriebenen Köstlichkeit, steht dumm daneben.

Kloster Cismar : Fotoausstellung mit 53 Aufnahmen

„Alle wissen Bescheid, nur der Hahn hat keine Ahnung“, sagt Volker Weinhold und grinst. „Zum Fressen gern“ heißt die Fotoausstellung mit 53 Aufnahmen, die er gemeinsam mit Sebastian Köpcke im Benediktinerstift Admont ( Steiermark), Sitz umfangreicher kunst- , kultur- und naturhistorischer Sammlungen, inszeniert hat. 2016 erstmals am Ort des Entstehens öffentlich präsentiert, wurde die Schau bereits in drei Ländern gezeigt. In ihrer 11. Station ist sie jetzt für die Dauer eines Sommers im Kloster Cismar eingerichtet worden – von den Berliner Fotografen in Zusammenarbeit mit Carsten Fleischhauer, Kurator des Landesmuseums Schloss Gottorf.

Anzeige

Weinhold und Köpcke gehen mit viel Augenzwinkern zu Werke. Arrangiert im Stile von Vanitas-, Küchen-, und Jagdstillleben aus Renaissance und Barock, ist keines ihrer auf schwarzem Tuch inszenierten Motive eine bloße Abbildung schön drapierter Dinge. Ein wenig töricht schaut auf einem Foto ein pfauenähnliche Henne aus blanken Glasaugen in die Kamera – unter sich eine hölzerne Krippe, in deren Stroh ein frisch gelegtes Ei gebettet ist. Woanders breitet eine hölzerne Taube wie der heilige Geist ihre weißen Schwingen über einem Albino-Igel aus, der umgeben ist von paradiesischen Früchten aus Wachs.

Weitere KN+ Artikel

Die anfängliche Sorge der Fotografen, diese Inszenierung könnte von ihren Auftraggebern als Blasphemie abgelehnt werden, verflog schnell. „Die Mönche hatten viel Humor“, erinnert sich Sebastian Köpcke. Den hatten die Kirchenmänner bereits mit der Idee zum Titel für die künstlerische Intervention bewiesen: „Zum Fressen gern“ schien ihnen angebracht, nachdem ein Schädlingsbefall kostbaren Büchern in der altehrwürdigen Stiftsbibliothek zugesetzt hatte.

Der Titel war also gesetzt, aber es fehlte das Konzept - für Köpcke und Weinhold kein Problem. Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist das Duo in kulturhistorischen Sammlungen unterwegs, um in ihren unkonventionellen Ausstellungen historische Themen auf eigene Weis zu interpretieren und ausgewählte Exponate in neuem Licht erscheinen zu lassen.

In Admont war der Tisch für sie im wahrsten Sinne des Wortes reich gedeckt. „Wir waren drei Wochen vor Ort und hatten Zugang zu allen Bereichen“, erzählt Weinhold. Als Nichtwissenschaftler und „strenggläubige Atheisten“ hätten er und sein Kollege sich den Exponaten „mit dem staunenden Blick der Amateure“ genähert nach dem Motto: Sammeln, suchen und neu kombinieren.

„Wir sind keine Kunsthistoriker und versuchen, die Dinge locker rüberzubringen. Aber wir haben viel gesehen und diese Wissens- und Seherfahrung fließt in unsere Arbeit ein.“ Und so spielen ästhetische Gesichtspunkte eine wichtige Rolle in den Kompositionen der Sammlungsfotografen, die mit Witz und Hintersinn oft eine Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart schlagen.

Dass diese in einem österreichischen Kloster mit der weltgrößten Stiftsbibliothek und namhaften Sammlungen entstandene Schau in Cismar gezeigt werden kann, ist für Carsten Fleischhauer ein besonderer Clou. „Auch die ehemalige Benediktinerabtei im Kloster Cismar war einst ein Ort des Wissens und der Gelehrsamkeit“, so der Kurator. „Es ist schön, den Genius Loci mit dieser Schau wieder ins Gedächtnis zu rufen.“

Kloster Cismar, Bäderstraße 42. Bis 18. Oktober. Di-So 10-17 Uhr

Mehr zur Kultur in der Region lesen Sie hier.