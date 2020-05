"nordbretter" proben ohne Körperkontakt

Kiel

„Am 12. März hatten wir unsere vorerst letzte reguläre Probe“, sagt Raija Ehlers, Leiterin der " nordbretter", einem Theaterprojekt, das manchem vielleicht noch besser bekannt ist unter dem Namen Integratives Theater Kiel. Wer die Arbeit der " nordbretter" mit ihrem Ensemble aus Menschen mit und ohne Handicap kennt, weiß, dass sie seit vielen Jahren immer pünktlich zur Kieler Woche eine neue Premiere herausbringen. „Wir sind im vergangenen Herbst voller Zuversicht zusammengekommen“, erzählt Raija Ehlers. Wir, das sind zwölf Darstellerinnen und Darsteller, die sich zur neuen Spielzeit eingefunden hatten, dazu Ehlers und ihr langjährige Kollege Christoph Ortmann.

Ideen rund um das Thema "Die ganze Zeit"

Das Thema in diesem Jahr steht unter dem Oberbegriff „Die ganze Zeit“. Wie immer ein bewusst weitgefasster Rahmen, in dem sie im Laufe der Monate durch Improvisationen und gemeinsame szenische Arbeit eine theatrale Collage entwickeln.

Stoppen oder Neues wagen?

„Jetzt hatten wir genau zwei Möglichkeiten: Entweder das ganze Projekt sofort zu stoppen, oder aber zu versuchen, für unsere Leute etwas Neues zu entwickeln“, so Ehlers. Sie entschieden sich für das Experiment; dafür, etwas zu wagen. Auch weil alles andere für die Beteiligten eine große Enttäuschung gewesen wäre. Zudem gibt die gemeinsame Theaterarbeit Struktur und Halt, ist ein Jahreshöhepunkt. Wichtige Dinge nicht nur für Menschen mit Behinderung, sondern für alle Teilnehmer.

Konstant proben, ohne sich zu treffen

„Wir haben uns schnell darauf verständigt, dass wir es mit körperkontaktlosen Proben versuchen wollen“, erklärt Raija Ehlers. Das warf viele Fragen auf: Kann man überhaupt einen konstanten Probenablauf bieten, ohne sich tatsächlich zu treffen? Wie selbstständig sind die einzelnen Teilnehmer des Theaterprojekts? „Die Mitarbeiter in den Einrichtungen unterstützen uns sehr dabei, diese ganzen Hindernisse zu überwinden“, freut sich die langjährige Theaterpädagogin.

Mancher wollte schon bald "mehr Aufgaben!"

Dennoch musste jeder Mitspieler neu für sich entscheiden, ob er die jetzige Probenform annehmen kann und will. Einigen war das Solo-Spielen zu Hause nicht vorstellbar, andere waren begeistert und forderten bald: „Mehr Aufgaben!“ Ganz konkret verteilt Raija Ehlers über verschiedene Kanäle Übungsbogen. „Das sind tägliche Körperübungen, aber auch Übungen am Text oder an der Figur.“ Wer kann, schickt kleine Filme seiner Übungen übers Smartphone an das Theaterpädagogen-Team. „Smartphones haben praktisch alle“, so Raija Ehlers, „wir werten die Filme dann aus und geben Rückmeldung.“ Auch über Skype wird kommuniziert.

Erst Anrufbeantworter, dann Austausch

Für die Improvisationen hat sich Raija Ehlers eine besondere Vorgehensweise ausgedacht: „Jeder spricht für 90 Sekunden auf meinen Anrufbeantworter zu einem Stichwort. Wenn die um sind, nehme ich den Hörer auf und wir sprechen darüber.“ So seien schon berührende Textzeilen entstanden. „Ganz ungefiltert“ sei manches Ergebnis, freut sich Raija Ehlers: „Diese Situation, in der wir uns alle durch die Corona-Pandemie gerade befinden, bewirkt, dass wir uns und die anderen noch einmal neu kennen lernen.“ Manches wäre unter herkömmlichen Bedingungen womöglich gar nicht entstanden.

Auch der Termin ist nun Teil des Experimentes...

Noch steht der Premierentermin am 13. Juni: „Es ist wichtig, auf ein Ziel hinzuarbeiten.“ Sollte er nicht gehalten werden können, überlegt das Team das Material in den kommenden Herbst mitzunehmen. „Das hängt alles von so vielen Faktoren ab“, weiß Raija Ehlers. „Auch das ist Teil unseres Experiment – das Ende ist offen.“

