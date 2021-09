Komödianten-Premiere: Nachdenkliches Doppelspiel mit Sophie Scholl

Kiel

„Name: Sophie Scholl. Damit fängt das Problem schon an“, sagt die junge Frau. Resigniert klingt das, genervt, aber auch nachdenklich. So hockt sie da auf der Bühne im Komödianten-Theater, bedrängt von Papierstapeln und den Parolen an der Wand: „Wir schweigen nicht. Wir sind euer böses Gewissen.“ „Die Weiße Rose lässt euch nicht in Ruhe.“

Damals und heute: Sophie Scholl mal zwei

Dass der Name schon die Geschichte einer anderen erzählt – damit muss die Jura-Studentin im Stück „Name: Sophie Scholl“ von Rike Reiniger erstmal klarkommen. Und jetzt, wo sie vor Gericht mit ihrer Zeugenaussage helfen soll, den Prüfungsbetrug ihres Professors aufzudecken, sitzt diese andere in ihrem Kopf und will eben ihr keine Ruhe lassen. Wie das wohl die Art war der realen Sophie Scholl, der Widerstandskämpferin, die mit ihrem Bruder Hans und Freunden Flugblätter gegen die Willkür der Nazis verteilte – und dafür mit diesen 1943 hingerichtet wurde. Da war sie 22.

Inszeniert mit Respekt vor der Geschichte

Eine junge Frau im Clinch mit sich selbst bringt Marie Dollenberg in der Regie von Ivan Dentler auf die Bühne. Und eine Spurensuche in Sachen der historischen Sophie Scholl. Ganz klar und ohne Umwege hat Ivan Dentler den Monolog inszeniert, fast ein bisschen zu vorsichtig im Respekt vor der Geschichte. Zwischen Gerichtsdrama und Selbstbefragung pendelt er die Figur aus, und dazwischen scheint im roten Licht immer wieder die reale Sophie Scholl auf – und mit ihr die Nazi-Vergangenheit. Wiedergänger, Spiegelbild und Korrektiv – nah und fern zugleich für die Studentin im Ringen um das richtige Tun.

Aufmüpfig, impulsiv und auf dem Sprung ins Leben – so zeigt Marie Dollenberg Sophie Scholl. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Sehr besonnen und abwägend zeigt Marie Dollenberg diese heutige Studentin bei aller inneren Bewegung: „Wenn ich schweige, dann vielleicht besonders laut.“ Ausrasten sieht man sie höchstens, wenn sie überlegt, wie ihre Aussage ihr Examen, ihre Zukunft löschen könnte.

Kämpferin auf dem Sprung ins Leben

Lebhaft nachvollziehbar wird im geradlinigen Spiel dann die Widerstandskämpferin, aufmüpfig und impulsiv. Vielleicht Kopfgeburt, vielleicht real? Die Uniform von Hitlers Jungmädelschaft und die Konfirmation sind jedenfalls erstmal kein Widerspruch. Marie Dollenberg lässt spüren, wie diese Sophie mit ihrem Insistieren, den Fragen und der Unbeirrbarkeit auch nerven konnte, Freundinnen, Eltern — und die heutige Sophie. Und wenn sie kokett die Zigarette in den Mund steckt, Protest gegen das Nazi-Frauenideal, wenn sie dem Freund an der Front Liebesbriefe schreibt und sich Schuhe aus Frankreich wünscht – dann sieht man das Unbändige und eine zeitlose Rebellin.

Sicher hat Reinigers Monolog seine deutliche Botschaft, die hier und da auch mal zur Geschichtsstunde gerinnt. Aber zwischen den Zeiten und den beiden Sophies kann der Abend vor allem ein jüngeres Publikum hineinziehen und nachdenklich machen.

Theater Die Komödianten: 18., 23., 24., 25., 30. September, 1., 2. Oktober, jeweils 20 Uhr. Karten: Tel. 0431/553401.