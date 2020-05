„Kulturdusche“ statt Vollbad

Kiel

Dann können sie Platz nehmen auf einem der sieben Stühle, die vor dem Theatereingang stehen. Von hier aus kann man sie genießen, die knapp zehnminütige „ Kulturdusche“ im Freien, die Markus Dentler seinem Laufpublikum am Donnerstag als „Theater to go“ präsentierte.

Markus Dentler : „Ich habe mit gar nichts gerechnet“

Ein kulturelles Vollbad könne es in Zeiten von Corona in seinem Hause noch nicht geben, so Theaterdirektor Dentler, sichtbar überrascht von dem großen Zuspruch zu seinem Theater-Experiment. „Ich habe mit gar nichts gerechnet“, sagt er fröhlich und räumt ein, dass man „ja auch Glück mit dem Wetter“ habe. Wie dem auch sei, die Zahl der Wartenden – am Ende sollten es mehr als 50 werden – spricht eine deutliche Sprache: Theater fehlt seit Wochen und so freut man sich schon über winzige Häppchen. „Was für eine tolle Idee“, jubelt eine Besucherin. „Mich hat die Freude am Leben hergetrieben“. Vor wenigen Tagen habe sie schweren Herzens eine Theaterkarte zurückgeben müssen und ist daher von Dentlers Experiment besonders angetan.

Anzeige

Kulturausflug als Geburtstagsüberraschung

Ein Ehepaar, das „nicht allzu regelmäßig“ ins Theater geht, nimmt den Geburtstag des Mannes zu Anlass für den Kulturausflug und will sich überraschen lassen. Ähnlich wie die beiden Freunde, die in der Sonne ihr Kaltgetränk genießen und sich noch nicht recht vorstellen können, wie so ein Theater im Vorbeigehen aussehen könnte.

Weitere KN+ Artikel

Liebeserklärung ans Schmierentheater

Die Auflösung des Rätsels lässt nicht lange auf sich warten. Punkt 16 Uhr geht es los. Bevor Dentler unter zerlumptem schwarzem Regenschirm als Theaterdirektor Striese aus dem "Raub der Sabinerinnen" dem Schmierentheater eine leidenschaftliche Liebeserklärung macht, stürmt Rafaela Schwarzer in den Hof. Im feuerroten Overall fesselt sie ihre Zuhörer mit dem furiosen Monolog einer höchst emanzipierten Frau "Über die Liebe".

"Einfach machen" ist die Devise

Abwechselnd „in Endlosschleife“ treten die beiden Schauspieler auf – bis die Warteschlange abgebaut ist. „Einfach machen, heißt meine Devise“, sagt Schwarzers Figur einmal. Klingt wie das Motto des gelungenen Experiments.

Mehr Kultur aus der Region hier