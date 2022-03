Alles muss auf den Tisch - oder besser gesagt auf den Grill. In der Komödie „Extrawurst” der Niederdeutschen Bühne in Kiel zankt sich ein Tennisclub um die eigentlich banale Frage, ob für das türkische Mitglied ein extra schweinefleischfreier Grill angeschafft wird. In der unterhaltsamen Inszenierung geht es aber schon bald um mehr.