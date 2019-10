Historisches, packend nah gerückt

Kiel

Kunst hilft mahnen. Seit Beginn der Aufklärung ungefähr ab 1700 schleichen sich abseits des Kirchlichen hier und da politische Untertöne sogar in die Musik. Und auch wenn das zweite Saisonkonzertprogramm der Philharmoniker viel früher geplant wurde: Man kommt dieser Tage nicht umhin, in Joseph Haydns „Anti-Militär-Sinfonie“ (ein treffendes Zitat von Harnoncourt – wie das informative Programmheft ausweist) das Säbelrasseln und Geschossgeknatter der vom Komponisten eingeblendeten türkischen Janitscharen-Musik als Kommentar zum heutigen Wahnsinn im mittleren Osten zu erleben. So wie man in Telemanns Les Nations-Ouvertüre die klangliche Kartierung der eurasischen Spannungsfelder heraushören kann und dabei vielleicht an das wankende Europa und die bittere Brexit-Posse denkt.

Sprechende Klangrede

Voraussetzung ist aber, dass die bedrohliche oder ironisch gebrochene Klangrede auch wirklich „sprechend“ zur Geltung kommt. Und das ist unter der etwas eckigen, aber enorm effektiven Leitung von Konrad Junghänel wahrlich der Fall. Die Kieler Philharmoniker können ihre stilistischen Vorkenntnisse und ihr Instrumentarium mit Blech in historischer Bauart, Holzflöten, knackiger Perkussion und durch Klassikbögen besonders reaktionsschnellen Streichern optimal zur präzisen und kontrastreichen Interpretation einsetzen.

Risikofreudig rasante Tempo-Wahl

Mit risikofreudigen Tempi wird der Sturm und Drang in Haydns G-Dur- und Carl Philip Emanuel Bachs D-Dur-Sinfonie WQ 183/1 im recht ordentlich besuchten Schloss-Saal packend deutlich. In Telemanns Tanzsuite begegnet mit etwas Fantasie französische Eleganz, russisches Geläut, türkisches Gewürz, pastorales Alpenglühn-Geflüster oder portugiesischer Fado. Dass im nationalistischen Gerangel prompt Geflüchtete rennen und Kriegsversehrte hinken, kehrte Hamburgs historischer Musikdirektor nicht unter den Tisch.

Glühender Mozart in Moll

Nach der Pause wäre vielleicht das – allerdings ebenfalls prächtig gespielte – D-Dur-Concerto grosso op. 6 Nr. 5 von Händel im überlangen Konzert entbehrlich. Dafür erlebt man gerne das Wunder Mozart: aufregend theatralisch, mit völlig neuartigen Klangfarben. Junghänel hat so gar nichts von einem anämischen Alte-Musik-Puristen, sondern greift in die Vollen. Düster glüht das Adagio-Präludium aus Mozarts Bach-Reflex KV 546. Und auch die zugehörige Fuge hat (trotz einer noch nicht völlig austarierten Intonationsreinheit) kantige c-Moll-Körner. Mit heroischen und sanftmütigen Figuren auf der Hörbühne steht dem Mozarts erstaunlich frühreife, „kleine“ g-Moll-Sinfonie KV 183 in nichts nach.

Somit: großer Zuspruch vom Publikum und aus dem Musikerkollektiv für den Gast am Pult; und sogar noch ein energischer Sinfonie-Satz vom Berliner und Hamburger Bach-Sohn als aufgeklärte Zugabe.

Konzertwiederholung

Das Konzert wird am Montag 21. Oktober um 19.30 Uhr im Konzertsaal am Kieler Schloss wiederholt. Einführung 30 Minuten vor Beginn. Karten: 0431 / 901 901. www.musikfreunde-kiel.de