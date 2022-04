Kiel

„Das Brot des Künstlers“, frohlockt Lisa Bassenge nach dem Beifall für den Konzert-Opener „Joanne“ von Lady Gaga, bittet gleich noch um Applaus für sich und ihre beiden Musiker. „Ich bin’s gar nicht mehr gewöhnt.“ Vor zwei Jahren, als ihr Album „Mothers“ erschien, hatten sie es eigentlich im Kieler Kulturforum präsentieren wollen. Einige im rund 130-köpfigen, laut Hausrecht maskierten Publikum haben ihre damals gekauften Karten noch.

Das lässig und elegant dargebotene „Joanne“ stammt vom „Mothers“-Album, wie die meisten in den kommenden knapp zwei Stunden. Auch live bleibt der Ton bei identischer Besetzung – Jacob Karlzon am Flügel und Andreas Lang am Bass – meist balladesk und spartanisch. Lisa Bassenge schickt manchen Cover-Songs ein paar einführende Sätze voraus. Etwa, das Elisabeth Cotton lange als Nanny gearbeitet und ihren Song „Freight Train“ bereits mit 14 Jahren geschrieben habe, aber erst spät die fälligen Credits dafür bekam.

Reichlich Beifall für Jacob Karlzons Soli

Wendige Phrasierungen plus hier und da ein leichtes Tremolo lassen Irene Kitchings „Some Other Spring“ erblühen. „Thin Man“ von Suzanne Vega gerät bluesig und leicht funky, garniert mit einem energischen, gekonnt improvisierten Solo Karlzons, bei dem Andreas Lang am Kontrabass sich sputen muss, mit ihm Schritt zu halten. Klappt aber gut, und der fette Beifall fürs Solo und der lange am Ende sind der verdiente Lohn.

„Angeles“ von Elliott ist einer der wenigen Tracks des Abends, die nicht vom neuen Album stammen. „Zwar von einem Mann, aber auch die können ja musikalische Mütter sein“, sagt Lisa Bassenge. Die bei der Interpretation eine Oktave runtergeht, was ihrer Stimme gut steht. Ein Highlight des Abends ist ihre feinfühlige Interpretation von Joni Mitchells „Song To A Seagull“, die lässt, nur von Karlzon begleitet, reichlich Raum für die Stimme. Mitchells „Woodstock“ folgt gleich hinterher.

Vorm souligen „It’s Raining“ (Carla Thomas) erzählt Lisa Bassenge, den Song habe sie das erste Mal mit 16 im Kino gehört, als Roberto Begnini am Ende von Jim Jarmuschs „Down By Law“ dazu tanzt. Unverdient ohne Beifall bleibt Langs gekonntes Solo bei Carole Kings „Home Again“, mag es auch nicht so spektakulär gewesen sein. Billie Eilishs „All Good Girls Go To Hell“ kriegt live noch ein paar Umdrehungen mehr.

Publikum beweist Sensibilität

Ein ganz starker Moment ist auch Neil Youngs „Don’t Let It Bring You Down“ als erste von zwei Zugaben – Karlzon hämmert mächtig, teils bewusst schräg, in die Tasten bei seinem Solo, doch das Publikum verzichtet sensibel auf den fälligen Applaus, um den spannenden Moment nicht zu zerklatschen, als Lisa Bassenges Gesang einsetzt. Aber nur, um am Ende umso heftiger Beifall zu spenden.