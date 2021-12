Jazz Baltica: Christmas With My Friends - Nils Landgren und Freunde zauberten jazzige Weihnacht in die Holstenhalle

Nils Landgren hatte einst mit „Christmas With My Friends“ eine blendende Idee. Alte und neue Weihnachtsklassiker aus aller Welt, jazzig interpretiert und einfallsreich arrangiert. Sieben Alben sind mittlerweile erschienen, und live ist das Format ein Publikumsmagnet – wie jetzt in Neumünster.