Höchst kurzweilig war sie, diese musikalische Reise beim fast ausverkauften SHMF-Konzert auf der Kieler Krusenkoppel. Reiseleiter Stefano Bollani an den Tasten und eine bestens aufgelegte NDR Bigband sprühten bei der „Viaggio in Italia“ nur so vor Energie, steckten das Publikum damit an.