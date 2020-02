Vicky Leandros: Konzert der Extraklasse

Kiel

Denn der zweifelsohne zu Recht mit stehenden Ovationen gefeierte Auftritt der Wahl- Norddeutschen und gebürtigen Griechin, die seit mehr als 50 Jahren auf der Bühne steht , und während ihrer Karriere über 50 Millionen Tonträger verkaufte , kramte wenig aus der Schublade „Schlager“ heraus. Vielmehr begeisterte die offenbar in einen Jungbrunnen gefallene 67-jährige Sängerin mit Chansons, Kunstliedern, griechischen Volksliedern, Stücken von Mikes Theodorakis, oder Latin-Songs. Und Coverversionen, die ihren Namen wirklich verdienen. Weil Leandros' Lesart die Originale nicht ausbeutet, sondern interpretiert, tatsächlich uminszeniert, wie etwa bei Simon & Garfunkels „ Scarborough Fair“, um nur ein Beispiel zu nennen.

Hier steht ein Weltstar auf der Bühne

Eine Entdeckung waren dabei sicher auch die Auszüge des Albums „Across The Water“, das Leandros im Jahre 1975 in Nashville eingespielt hat. Sie präsentierte während dieses Konzert-Abschnitts Nummern (Zitat Leandros: „Damals trugen die Studio-Musiker während der Aufnahme tatsächlich Cowboyhüte“), die einem klar machten: Hier steht ein Weltstar auf der Bühne. Nicht nur wegen seiner Plattenverkäufe, sondern wegen der künstlerischen Bandbreite. Und weil Leandros ihren Fans überaus professionell , hochkonzentriert, trotzdem entspannt mit bester Stimme und offenbar guter Laune ein perfektes Konzert-Erlebnis bescherte und dieses Kunststück zwei Stunden später an diesem Tag vor ausverkauftem Haus noch ein zweite Mal vollbringen sollte.

Arrangements von kammermusikalischer Dichte

Mit höchster Qualität wurde die Künstlerin dabei von Mitgliedern ihres bestens eingespielten und erst beim kürzlichen Auftritt in der Elbphilharmonie brillierenden Ensembles unterstützt. Drei Violinen, Cello, Bass, Gitarre, Klavier und Backgroundgesang (Kein Schlagzeug, soviel zum Thema Schlager …) gelangen in vielen Momenten eine Intimität von nahezu kammermusikalischer Dichte. Außerdem trug auch ein sauber ausgesteuerter Sound erheblich zum Konzertgenuss bei.

Karaoke-Einlage des Publikums

Dabei blieb der Spaß natürlich nicht auf der Strecke, hatte der Nachmittag eine wunderbare Leichtigkeit. Wie etwa bei der „Zuschauer-Karaoke Einlage“ zu „Blau, blau so wie das Meer“ , bei der ein Fan mit beachtenswerter Geschwindigkeit vom ersten Rang auf die Bühne flog, um mit seinem Idol einen großen Hit zu singen, ein Selfie zu machen, und damit vermutlich einen unvergesslichen Moment erlebte. Ein Moment, an dem das ganze Publikum seine Freude hatte. Das Lied im Original „L´amour est bleu“ indes war - zugegebenermaßen – ein Schlager. Einer der besten seiner Sorte allerdings. Der von Bing Crosby bis zu Vanessa-Mae jeder interpretiert hat, der die Schönheit dieser Komposition von André Popp zu schätzen wusste. Mit dem Klassiker konnte Leandros 1967 zwar nicht den Eurovision Contest in Wien gewinnen. Ein Evergreen ist es dennoch geworden. Leandros spielte die Nummer sogar mit den Techno-Spaßmachern von „Scooter“ ein.

