Kiel

Musikkünstler werden dieser Tage nicht müde zu betonen, wie gut es ihnen tut, nach der Corona-Zwangspause endlich wieder Konzerte in gewohnter Manier zu spielen. Ian Hooper, Sänger und Gitarrist der Folk-Band Mighty Oaks, macht da keine Ausnahme. Inzwischen kann er über die zurückliegenden, eher verkrampften Open-Air-Auftritte der Pandemie-Zeit aber auch schmunzeln: „Da sitzen die Leute in trauter Zweisamkeit am Tisch und wir stören beim Abendessen...“

So geht es im mit rund 800 Gästen sehr gut besuchten Max Nachttheater nicht zu, und gestört fühlt sich schon gar keiner. Dicht gedrängt ergibt sich zum Wohlfühl-Folk der Berliner eine intime Atmosphäre ganz von allein. Großen Wert legt die Band dabei auf minutiös ausgearbeitetes Arrangement.

Mighty Oaks überzeugen mit voluminös-rundem Sound

Der Opener und Titelsong der aktuellen Platte „Mexico“, das mehrstimmig gerahmte „Seven Days“, oder auch das von einer Slide-Gitarre begleitete „Bad Blood“ überzeugen mit voluminös-rundem Sound, der stets genügend Raum für Hoopers rauchige Stimme lässt. Unterstützt wird das Stamm-Trio um Hooper, Claudio Donzelli und Craig Saunders von Schlagzeuger Jonah Förster und E-Gitarrist Hannes Porombka - wobei sich nahezu von Song zu Song das Instrumenten-Karussell dreht. Zum melancholischen Folk-Grundton fügen sich mal Mandoline oder Tamburin konvergent ein.

Allerdings kommen Mighty Oaks über das Midtempo niemals hinaus und so vereint nach einer guten halben Stunde der wohl bekannteste Song der Band, die Gold-Single „Brother“, den Saal im Chor. Vom friedvollen Liedgut etwas eingelullt, wird das Publikum nun erstmalig richtig wach. Reihenweise werden plötzlich die Smartphones gezückt, der Moment wird festgehalten, weniger genossen.

Das unbestritten feine Händchen für catchy Refrains veredelt dann „Forever“ und das Rihanna-Cover „Stay“ bekommt ein Folk-Kleid derart passgenau übergestülpt, als hätte es sich im Genre überhaupt nicht verirrt. Thematisch ver- und behandeln die Mighty Oaks dabei alle Themen, die uns als Menschen ausmachen. Zuvorderst die Liebe, außerdem Freundschaft, aber auch Verlust und Tod. Und das Folk-Genre bietet den perfekten Rahmen für in Moll gehaltene, romantisierende Rückblicke.

Songs von Schmerzen und Verlust

Besonders emotional wird es, als Hooper – ohnehin der Alleinunterhalter auf der Bühne - über den Tod seiner Mutter und den damit verbundenen Kampf gegen den Schmerz spricht. Im Traum traf er sie wieder, schrieb „When I Dream, I See“ und fand darin einen anderen Weg: „Wenn ihr einen lieben Menschen verliert, lasst den Schmerz zu, ansonsten verblasst die Erinnerung.“ Auf den Begeisterungssturm seitens des Publikums für Song und bewegende Worte folgt eine Dankesrede Hoopers für das zahlreiche Erscheinen, dann der drei Songs dünne Zugabenblock.

Für „All Things Go“ verabschieden sich Förster und Porombka, kehren aber zusammen mit Support-Songwriter Christof van der Ven noch einmal für das launige Harry-Styles-Cover „Watermelon Sugar“ zurück. Zum Abschied gibt’s noch einen Einblick in die Bandgeschichte. Damals, vor über zehn Jahren in Berlin, als Hooper mit seiner Freundin Schluss machte, bei Donzelli einzog und aus drei Tagen drei Monate wurden, da schrieben sie zusammen ihren ersten Song: „Driftwood Seat.“

Schmerz und Verlust gossen die Mighty Oaks also schon zur Geburtsstunde gekonnt in Songform – und ihr Konzert ist emotionale Alltagsflucht. „Man muss zu schätzen wissen, woher man kommt“, gibt Hooper mit auf den Weg. Dem ist nichts hinzuzufügen.