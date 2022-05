Kiel

Die Rave-Party des Jahres in der Wunderino-Arena steigt bald: Am Mittwoch, 25. Mai, wollen Scooter ab 20 Uhr die Halle zum Beben bringen. Die Kieler Nachrichten verlosen in einem Gewinnspiel noch bis Donnerstag, 19. Mai, um 23 Uhr zweimal zwei Tickets für das Konzert von Scooter. Unter https://aktion.kn-online.de/umfrage/scooter-konzert kann man mitmachen bei der Verlosung. Letzte Chance also, noch für lau an die begehrten Tickets für die Show zu kommen.

Die Techno-Band aus Hamburg tourt mit ihrem aktuellen Album „God Save The Rave“ vom vergangenen Jahr. Bereits am 26. März hatten H. P. Baxxter, Michael Simon und der in Altenholz bei Kiel lebende Sebastian Schilde die neuen Songs in der Wunderino-Arena präsentieren wollen. Doch die Scooter-Show war wegen der Corona-Pandemie verschoben worden.

Die Techno-Band Scooter hat in mehr als 50 Ländern über 30 Millionen Tonträger verkauft. 23 ihrer Songs landeten in den Top Ten der deutschen Charts.