Tequila & The Sunrise Gang feiern in der Weihnachts-Sauna

Kiel

Und wie es sich für einen anständigen Besuch in der Schwitzstube gehört (beim Bad in der pogenden Menge lacht Sänger und Frontman René Unger irgendwann ins Mikro, „es ist hier genauso heiß wie oben, aber es stinkt noch mehr...“), sind Überraschungen eher Mangelware. Man ist wunschlos glücklich, wenn man bekommt, weswegen man gekommen war.

Und das heißt bei „Tequila“: Party und extrem energetische Musik. Songs, die schon auf Platten wie der aktuellen Scheibe „Of Pals And Hearts“ reibungslos funktionieren. Im Live-Vortrag aber ihre wahre Bestimmung und in der Band ihre kongenialen Interpreten finden.

Eindringlicher Support von Tim Vantol

Zwei Gänge tiefer, aber nicht minder eindringlich eröffnete der fantastische niederländische Singer/Songwriter Tim Vantol den Abend. Er stellte sich der vorfreudetrunkenen Menge mit Akustikgitarre, satten Riffs und markant geschmirgelter Stimme. Seine mittlerweile auf drei Alben erschienen Songs mit deutlichen Folk-Rock Einflüssen sind relevant, kraftvoll und griffig („Nothing“, „ If We Go Down, We Go Together“). Klasse Support.

Musik wie ein Orkan

Dann legte sich der Achter von der Waterkant in die Riemen. Aber wie! Vom ersten Takt an donnerte ein Orkan aus vollmundigen Bläser-Sätzen, machtvoll forcierten Rhythmus-Attacken von Schlagzeug und Bass, süffigen Gitarren, groovigen Keys und natürlich Renés Gesang, der mühelos zwischen Reggae-Lässigkeit und Punk-Rock-Brachialität wechselte, über die Zuhörer herein. Der dazugehörige Sound war so laut und hemmungslos, dass er sämtliche musikalische Feinheiten – Titel und Songtexte eingeschlossen – einfach wegfegte.

Stattdessen erzeugte er eine gewaltige Druckwelle, die die Fans unter sich begrub und sie tanzend, singend und winkend davontrug. Aber das war ja ganz sicher auch der Plan. Denn Stimmung und Temperatur stiegen ansatzlos in den roten Bereich. Zudem schien es ohnehin, als könne jeder im Saal die vielen Lieder der längst über die Landesgrenzen hinaus einheizenden Lokalmatadoren mitsingen.

Laute Weihnachtsbotschaften zum Tanzen

Bei allem Spaß, überbordenden Lebensfreude und Unbeschwertheit, die „Tequilas“ Musik und Habitus verkörpern, und in Songs wie „ California“, „Heartfelt And True“ oder kurz vor Schluss „Heart Of The Morning Sun“ zum Tragen kommen. René als zentraler Ideengeber der Songs blendet auch ernste Hintergründe nicht aus. Gegen Rechts pfeffert er ein wütendes „So What“ von der Bühne.

Während er das Wissen und Gewissen der Menschen in Bezug auf den Klimawandel und die Zerbrechlichkeit unserer Erde mit einem groovigen „Campfire Light“ beschwört. Tequila & The Sunrise Gang wollen nichts weniger als die Welt zu einem etwas besseren Ort machen. Das sind schöne Weihnachtsbotschaften. Nur lauter. Und zum Tanzen.