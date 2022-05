Kiel

In ihren bunten, ausgedienten Trainingsklamotten, dazu ausgestattet mit lockigen Perücken, erinnern Electric Callboy an die Protagonisten der niederländischen TV-Serie „New Kids“, als sie mit dem Opener „Pump It“ die Bühne entern. Der Sound kontrastiert das Erscheinungsbild. Ein Hybrid der harten Gangart, erschaffen aus Metal-, Trance-, und Hardcore, trifft auf einen lupenreinen, absoluten catchy Pop-Refrain, der zum Mitsingen einlädt.

Vollkommen ernst darf man das nicht nehmen, ergibt sich aus dieser unkonventionellen Mischung doch das gut abgeschmeckte Partyrezept. Das folgende „My Own Summer“ steht der Machart seines Vorgängers in nichts nach und die feierwütige, kollektiv hüpfende Meute kennt kein Halten mehr. Womit man beim einzigen kleinen Manko wäre. Das bewährte Rezept wird, wenn überhaupt, nur noch nuanciert verändert. „The Scene“ ähnelt Limp Bizkit zu besten Nu-Metal-Zeiten, „Best Day“ wird mit Rap-Parts angereichert, „Back In The Bizz“ ist ein klassischer Headbanger. Überraschungsarm, aber effektiv.

Publikum in Partylaune: Die Fans im ausverkauften Max Nachtheater gingen bei der Show von Electric Callboy vom ersten Ton an in die Vollen. Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Im Schlund des Partymonsters kümmert das ohnehin nicht. Das bestens aufgelegte und äußerst agile Gesangsdoppel um Nico Sallach und Kevin Ratajczak instruiert unaufhörlich seine Partyjünger. Nicht minder aktiv schmeißen sich die Gitarristen Daniel Haniß und Pascal Schillo sowie Bassist Daniel Klossek und Drummer David Friedrich in die Songs. Mit im Tourbus sitzt der Berliner Youtuber Kalle Koschinsky, der für den gemeinsamen Song „Castrop X Spandau“ auf die Bühne geholt wird und dann dort auch bleibt. Wer verlässt schon freiwillig die Partysause, wenn er nicht darum gebeten wird? Und so ist der Zuspruch des Publikums eher verhalten, als Sallach „Akustik-Vibes“ ankündigt. Trotzdem wird bei „Prism“ artig mitgesungen.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Da es allerdings an der Feierehre der Band kratzen würde, ihre Fans derart schonend in die Nacht zu entlassen, hat es die Zugabe selbstredend wieder in sich. „We Got The Moves“ und die aktuelle Single „Spaceman“ – beide Vorboten des im September erscheinenden Albums „Tekkno“ – sowie „MC Thunder“ und „Hypa Hypa“ lassen keine Zweifel daran, dass an diesem Abend das Partymonster namens Electric Callboy vorzüglich speist.