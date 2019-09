Was für ein Aufschlag: Noch bevor am 4. Oktober ihr drittes Album „Modern Retro Soul“ erscheint, hat sich die Hamburger Sängerin und Songwriterin Miu das Kulturforum in Kiel für den Auftakt ihrer Tour auserkoren. Ein Publikum im nahezu ausverkauften Saal sorgte für eine gelungene Premierenparty.