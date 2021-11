Kiel

Dreimal hatte das Kieler Konzert von Roland Kaiser wegen der grassierenden Corona-Pandemie bereits verschoben werden müssen. Am Mittwochabend war es dann endlich soweit.

Der erste Eindruck

Die Halle summt vor positiver Spannung. Lautes Lachen durchschneidet punktuell das brodelnde Stimmengewirr, verstreut sitzen Frauen mit blinkenden, pinkfarbenen Krönchen auf dem Haupt oder etwas dunkler pinken Zylinderchen mit Glitzer – am Merchandising liefen die Geschäfte offenbar gut. Vorne glimmen bereits gezückte Smartphones. Um Punkt 20 Uhr erscheint hinterm Vorhang schattenhaft die Band. „Roland, wir lieben dich“, ruft ein Mann aus der Menge, und mit „Alles oder Dich“ starten sie ins Konzert.

Das Programm

Es geht querbeet durch die lange Karriere Roland Kaisers, der sich allen Stücke stimmlich bequem gewachsen zeigt. Er bringt den Elvis Klassiker „In The Ghetto“, dessen Interpretation ihm 1973 beim Vorsingen in den berühmten Hansa-Studios in Berlin als Novize einen Drei-Jahres-Vertrag einbrachte. Er singt in meist aufgepepptem Sound „Santa Maria“, „Dich zu lieben“, „Lieb mich ein letztes Mal“, „Joanna“, „Ich bereue nichts“ „Extreme“, eine Handvoll frecherer Lieder packt Kaiser in ein ausgiebiges Medley: „Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben“, „Amore Mio“ und „Manchmal möchte ich schon mit Dir“. Seine stärkste gesangliche Performance des Abends schenkt Kaiser „Manchmal“, einem seiner neuen Songs.

Das Publikum

Wird von Kaiser mit Lob überschüttet. Er nennt seine Fans „Freundinnen und Freunde“, ohne die sie da oben gar nichts wären. Bei den angerockten Disco-Schlager-Nummern reißt es die Zuschauer zuverlässig vom Gestühl, sie tanzen, klatschen und etliche singen mit, vor allem bei Kaisers Klassikern.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Dem Smartphone-Gebrauch bereitet der Schlagersänger konsequent und dennoch höflich recht früh ein Ende, indem er auf die tendenziell unschönen Ergebnisse verweist und anbietet, er könne sich jetzt gern mal 20 Sekunden in Pose werfen – mit gerecktem Hals zwecks Vermeidung eines Doppelkinns – und dann könnten alle gerne filmen und fotografieren.

Was in Erinnerung bleibt

Schon allein mal die schiere Energieleistung ohne jede schwächere Phase. Die charmante, souveräne und stimmlich starke Performance, durch die nur manchmal ein paar Attitüden schimmerten. Die starke Band, teils langjährige Gefährten Kaisers, und dass er im Laufe des Konzerts jeden einzelnen da auf der Bühne vorstellt – nicht nur namentlich der Form halber, sondern jeweils ausführlich und explizit lobend. So agiert ein Teamplayer.

Fazit

Da kann man wahrlich nicht meckern - als Fan sicher schon gar nicht. Und wann verlässt man schon mal nach einem Schlagerkonzert mit einem leichten Taubheitsgefühl die Mitte des ersten Rangs.

Eine ausführliche Besprechung des Konzerts folgt.