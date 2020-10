Kiel

Begründet wird die Verschiebung der kompletten Frühjahrs-Tour mit "der ungeklärten Situation zur Durchführung von Veranstaltungen, die im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie steht".

Für eine Produktion in dieser Größenordnung mit einer Vielzahl an Beteiligten bedürfe es detaillierter langfristiger Planung, so auch für das Konzert in der Wunderino Arena in Kiel. Den Besuchern solle ebenfalls eine "planbare Perspektive und ein unbeschwerter Konzertbesuch" gewährleistet werden. In Kiel soll das Konzert nun am 25. März 2022 stattfinden.

Anzeige

Sarah Connors 40 Sommer-Open-Air-Auftritte im kommenden Jahr bleiben jedoch nach Stand der Dinge bestehen.

Weitere Nachrichten aus der Kultur finden Sie hier.