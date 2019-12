Seven T’s erinnern an Oldie-Schwoof

Kiel.

Die beliebte Veranstaltungsreihe ist seit Jahrzehnten Geschichte, ganz und gar nicht dagegen die Coverband Seven T’s, die sich zum besonderen Anlass ehemalige Mitstreiter und Gäste eingeladen hat. Reihenweise Evergreens der Rockhistorie sorgten im vierteiligen Programm bis Mitternacht für ausgelassene Stimmung. Nur tanzen wollten die meist fortgeschrittenen Semester des rund 75-köpfigen Publikums nicht.

Gitarrensoli wie von Santana

Beklatscht wurden allerdings nicht nur Klassiker wie etwa der Rolling Stones, von Udo Lindenberg, Marius Müller Westernhagen oder Tina Turner, sondern auch rockige Eigenkompositionen der Akteure um Bandgründer Jürgen Braun. Zu den Höhepunkten des Abends gehörten die Gitarrensoli von Enzo Galli in Anlehnung an Carlos Santana. Als ein wahrer Allrounder erwies sich der Benjamin unter allen beteiligten Musikern Andreas Lukas Glaser, der an der Gitarre startete, dann den Bass bearbeitete, um schlussendlich am Schlagzeug zu sitzen. Für ihn, genau wie für den eigentlichen Drummer Simon Kranz glich der Auftritt dann aber unterm Strich doch einem eher leichteren Training im Vergleich zu ihrer Bühnenpräsenz in der Black-Metal-Combo Verheerer, die sich schon jetzt auf ihren Wacken-Festival-Auftritt 2020 freut.

Gastsängerinnen mit Powerstimmen

Eine echte Bereicherung bei den Seven T’s stellten die Gast-Sängerinnen dar, die alle über eine Powerstimme verfügen – egal, ob nun Suzie Lohmar aus Kiel, Janett Johannsen aus Eckernförde oder Bibi von Bötticher aus Hamburg zum Mikrofon griffen. Als alles dann mit What’s Up von 4 Non Blondes endete, war die Zeit wie im Fluge vergangen. Nach dem gelungenen Live-Spaß muss sich zeigen, ob mit solch einer Show vielleicht für Location und Band ein fixes jährliches Format anzustreben wäre.

