„Ich werde heute so viel reden, es tut mir echt leid“, entschuldigt sich Lotte. Die Singer/Songwriterin Lotte macht in ihren ausführlichen Ansagen auf der „Secret Stage“ der Kieler Woche aus ihrem Herzen keine Mördergrube - wie in den Songs, die sie in Trio-Besetzung in Club-Atmosphäre präsentiert.