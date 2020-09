Kiel

Vier Songs ist das Konzert am späten Samstagnachmittag der jungen britischen Songwriter-Pop-Hoffnung namens Tom Gregory auf der ausgebuchten Krusenkoppel alt und nach jedem Stück rauscht dem 24-jährigen der Applaus entgegen. Gregory versucht jedoch den Ball flach zu halten: „Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute einen kleinen Engländer sehen wollen.“ Allerdings, wollen sie – und nach nur wenigen Liedern ist klar warum.

Dichtes Songwriting, der Sound etwas "rusty"

Das dichte Songwriting wird von der vierköpfigen Band (Gitarre, Bass, Drums und Keyboard) nicht nur facettenreich umgesetzt, sondern das Quartett rollt ihrem Frontmann einen dicht geknüpften Songteppich aus, den Gregory mit seiner warmen, angenehmen Stimme traumwandlerisch sicher beschreitet. Die Stimmung im Amphitheater ist daher bestens, auch wenn man es den Gästen während der Songs kaum anmerkt. Die Corona-Regeln verhindern eben ein allzu überschwängliches Konzertfest.

Gregory bleibt bescheiden, verweist darauf, dass sie seit Beginn des Jahres nicht mehr zusammen gespielt haben, weshalb der Sound etwas „rusty“ sein könnte. Mitnichten, denn schon der Opener „Losing Sleep“ strotzte vor ansteckenden Vibes, die folgenden „Grow Up“ und „Rather Be You“ (Single-Vorbote des am kommenden Freitag erscheinenden Debütalbums „Heaven In A World So Cold“) stehen dem dank ihres ebenfalls ausgeklügelten Songwriting samt unwiderstehlicher Eingängigkeit in nichts nach.

Inhaltlich dreht sich das weitere Gros der Songs („What Love Is“, Let It Be History“ und „Far Away“) um die Liebe, Beziehungen und das dadurch unausweichliche Gefühlschaos. Über die mitunter ein wenig schmalzig wirkende Note kann man aber getrost hinwegsehen, denn der gute Tom weiß das mit seinen Entertainer-Qualitäten aufzubrechen.

Er interagiert mit seinem Publikum, erfragt Wohnorte, erzählt, dass er im Zuge der Corona-Pandemie wieder zu seinen Eltern gezogen war, dort viel für seine Platte geschrieben hat und liebäugelt augenzwinkernd mit backstage Fußball schauen, falls denn nicht ausreichend für die Zugabe geklatscht werden sollte. Mit den Ohrwurm-Singles „Fingertips“ und „Run To You“ kann er sich dann nicht schöner irren. Spätestens jetzt sollte auch der letzte Pop-Muffel überzeugt sein.