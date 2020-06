In der Kieler Räucherei regt sich was

Kiel

Bis Freitag soll „hoffentlich alles unter Dach und Fach“ sein für den Auftritt, so Gremmel. Die Lokalmatadoren hätten von sich aus angefragt, "die haben natürlich alle auch Spielfreude. Ich bin auch mit ein paar Bluesern in Gange“. Bei schlechtem Wetter gebe es ein bestuhltes Konzert im Saal mit allen relevanten Hygieneauflagen wie Schutzmasken bis zum Hinsetzen und „ganz viel Abstand. Ich habe jetzt gerade noch mal ein Plexiglas gebaut, damit ein Spuckschutz von den Musikern Richtung Publikum gewährleistet ist – sonst würde ich nur auf 40 Plätze kommen“. Um Wirtschaftlichkeit ginge es ihm gar nicht, betont Gremmel, „sondern um wieder aus dem Quark zu kommen“.

Bei gutem Wetter lieber draußen

Bei gutem Wetter, so Gremmel, würde er das Konzert „tatsächlich irgendwie draußen machen, um wirklich 100 Prozent safe zu sein“. Da käme der benachbarte Awo-Basketballplatz bestuhlt ins Spiel. Möglicherweise hätten dann auch mehr Gäste Platz. Draußen könne dann auch „ambulant“ ein Wagen stehen, aus dem heraus Getränke verkauft werden könnten. Denn nicht funktionieren werde im Innenbereich der Getränkeausschank. „Den Tresen drinnen kann ich überhaupt nicht öffnen“, bedauert Gremmel. Bei den Toiletten müsste entweder Personal platziert werden, um die Fluktuation zu regeln oder es werde gleich das barrierefreie WC genutzt per Schlüsselübergabe.

Noch keine Konzerte in der Schaubude

Von solchen Plänen ist Richard „Richi“ Schröder, Inhaber der Kieler Schaubude, auch nach den jüngsten Lockerungen mit bis zu 100 Gästen im Innen- und 250 Gästen im Außenbereich noch weit entfernt. „Wir treffen uns jetzt ja mittlerweile wöchentlich mit einigen Kieler Clubbesitzern – das ist mehr so ’ne Selbsthilfegruppe, das jeder mal klagt, wie schlecht’s gerade aussieht – aber für sämtliche Nachtclubs in Kiel sind das auf jeden Fall keine Optionen. Solange Indoor-Veranstaltungen bis 200 Leute nicht offiziell wieder zugelassen seien, werde ich auch die Schaubude nicht wieder aufmachen.“ Mit den Vermietern habe er sich in der vergangenen Woche verständigt. Die Idee eines clubübergreifend Open-Air-Festivals „Rettet die Kieler Clubs!“ sei schon zu Beginn des Lockdowns durchgespielt, aber verworfen worden aus Zeitgründen, vager Profitabilität und weil es kein geeignetes Gelände gebe.

"Maskenball" nicht im Lutterbeker

„Völlig illusorisch“ nennt Strupp Marx vom Lutterbeker Veranstaltungen auch nach den neuen Richtlinien in der Kultkneipe in Lutterbek, deren Saal während der Corona-Pause mit einem neuen Fußboden ausgestattet wurde mit Geld vom Gewinn des „Applaus“-Preises im November. Die Abstände seien nicht genau definiert, so Strupp. „Du kannst die Leute ja nicht mit ’ ner Maske in der Veranstaltung sitzen lassen. Wir machen das so: Wir selbst müssen Lust haben, die Veranstaltung zu besuchen. Jetzt ist so viel Nix über uns hereingebrochen, das man da nicht dumme Kompromisse machen muss.“ Vielleicht fange man im Juli mit kleineren Shows wieder an, etwa mit Kult-Diva Lilo Wanders oder Flamenco-Gitarrist Jan Hengmith. „Wir haben ja immer ein Auf und Ab gehabt“, sagt Strupp mit Blick auf die Geschichte des Lutterbeker, „wir sind sturmerprobt.“