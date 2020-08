Kiel

Überwiegend regional geprägt präsentiert sich das Musikprogramm der Kieler Woche 2020 vom 5. bis 13. September – auch wenn von ein paar berühmteren Künstlern die Rede ist, die noch hinzustoßen sollen. Diverse Kaliber kleiner, korrespondierend zu den Segelwettbewerben wie eine Rückkehr zu den bescheideneren Wurzeln.

„Eine Bühne, eine Stadt“ lautet das Motto der musikalischen Seite der Kieler Woche und bietet auch diesmal an zehn Tagen Konzerte „umsonst, draußen und für alle“. Direkt auf der Freilichtbühne Krusenkoppel und erstmals zur Kieler Woche am Bootshafen vor Publikum, aber auch live gestreamt von ganz speziellen, geheimen Locations verstreut in der Stadt.

Kieler Woche 2020: Auswahl der Acts per Online-Voting

Per Online-Voting konnten im Vorfeld ihre favorisierten 20 Bands und Solisten aus den regionalen 81 Acts herauspicken, die wiederum zuvor eine siebenköpfige Jury aus 487 Bewerbungen gefischt hatte. Hinzu kommen fünf Acts, die von Leserinnen und Lesern der Kieler Nachrichten in einem weiteren Online-Voting ausgewählt wurden.

Martin Kämpfer ist mit seiner Band dabei, der Bad Segeberger mischt in seinen Songs Rock, Pop und Soul. Magnifused aus Kiel haben sich mit Selbstkomponiertem im funky Sound schon eine ansehnliche Fangemeinde erspielt wie auch die genreverwandten Lokalmatadoren Variomatix. Egon Schwerkraft aus Itzehoe liefern Pop, das Lübecker Duo Whaleturtles Irish-Folk und die Hamburger Band Headcrime Punkrock. Aus Dänemark reist der Singer/Songwriter Paul Eastham an, der schon Stars wie die englische Soul-Sängerin Duffy ("Mercy") mit Songs versorgt hat.

Krusenkoppel und Bootshafen mit maximal 400 Besuchern

Auf der Krusenkoppel soll es von etwa 17 bis 22 Uhr Konzerte mit regionalen Bands geben und dazu einen Auftritt des Philharmonischen Orchesters Kiel. Höchstens 400 Besucher können live dabei sein, das Programm gestalten unter anderem die Junge Bühne, der Muddi Markt und der NDR.

Auch beim „Bootshafensommer“ am Bootshafen ist die Zuschauerzahl auf 400 begrenzt, dort auf der schwimmenden Bühne startet das Musikprogramm mit lokalen Bands in Kooperation mit der Kieler Clubkultur täglich gegen 16 Uhr.

Eine weitere Bühne ist die „Secret Stage“, ein Live-Studio mit Konzerten vor rund 50 Gästen, wo Konzerte gestreamt werden – darunter auch jener Handvoll Top-Acts und Kieler-Woche-Klassiker, deren Namen seitens der Stadt erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten werden.

Ein Hub ermöglicht das Live-Konzerterlebnis auch online Der Genuss von Livekonzerten zur Kieler Woche soll mit Blick auf die Corona-Pandemie nicht nur einem relativ kleinen, exklusiven Kreis vorbehalten bleiben. Daher hat die Stadt in Zusammenarbeit mit der Digitalen Woche Kiel eine Online-Plattform geschaffen – den Hub www.kiel.live. Auch für Musikliebhaber, die keine Tickets für die Live- oder Kinoareale abbekommen haben, soll auf diesem Netzwerk aus Websites ab 4. September ein tägliches Liveprogramm ausgestrahlt werden, das so alle überall erleben können. Offline wird online, die User sollen sich durch die Plattform bewegen, „als würden sie über einen Markt schlendern und Angebote wahrnehmen“. Das insgesamt rund 50-stündige Programm bietet neben Konzerten auch Lesungen und Interviews.

Tickets im Netz über Reservierungstool

Tickets für das Bühnenprogramm an den drei Konzertorten können vorher online über ein Reservierungstool der Kieler Woche, das Ende August veröffentlicht werden soll, kostenlos geordert werden, um Besucherzahlen einzuhalten.

Das gilt auch für die drei Locations in der Kieler City, wo die abendlichen Livegigs und vorproduzierte Konzerte auf Kinoleinwänden zu sehen sind: Schlossgarten, Rathausplatz und Segelkino auf der Förde, eine maritime Version des Autokinos. Pandemiebedingt gelten auf den Veranstaltungsflächen, die großräumig abgezäunt und blickdicht verhängt werden, spezielle Abstands- und Hygieneregeln. Alle Ein- und Ausgänge und den Bereich drumherum bewacht Sicherheitspersonal, kontrolliert Abstandsregeln, außerhalb der Sitzplätze gilt Maskenpflicht. Frei zugängliche Veranstaltungsflächen gibt es nicht.

Weitere Infos: www.kieler-woche.de/musik

