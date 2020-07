Hamburg

Gleich nach den Hamburger Sommerferien geht es am 15. August auf dem Platz der Deutschen Einheit los mit einer Live-Übertragung aus dem dann noch leeren Saal mit Hauschka und seinem präparierten Klavier (in Kooperation mit Kampnagel) – auf der LED-Wand coronagerecht zu genießen auf „Sitzwiesen“ und in Strandkörben.

Julia Hülsmann Trio erinnert an die Beatles in Hamburg

Zwei Tage später feiert das Julia Hülsmann Trio den 60. Jahrestag des ersten Auftritts der Beatles in Hamburg – ebenfalls live aus dem Großen Saal. Von dort wird am 1. September zum Abschluss der Reihe auch der Saisonauftakt 2020/21 mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester unter Alan Gilbert (Brahms/Prokofjew) live übertragen.

Der Saisonauftakt zum Abschluss

Dieses Konzert soll das erste mit dann maximal 620 (zahlenden) Besuchern im Großen Saal sein. Der ursprünglich reich bestückte Elbphilharmonie Sommer ist wegen der Pandemie abgesagt. Denkbar ist, so heißt es auf Nachfrage aus der Elbphilharmonie, dass es in der zweiten Augusthälfte „vereinzelte Testkonzerte mit Publikum gibt, die dazu dienen sollen, die Veranstaltungsabläufe unter den neuen Corona-Bedingungen zu testen“. Karten gelangen dafür nicht in den Verkauf. Wie berichtet, haben auch das SHMF und seine Künstler großes Interesse artikuliert, in diesem Sommer angesichts neun abgesagter Konzerten den Großen Saal unter den neuen, vom Senat festgelegten Bedingungen doch noch zu bespielen.

Fast alle Veranstaltungen müssen umgeplant werden

Kurzfristige Umplanungen, so heißt es aus der Elbphilharmonie, wären unter normalen Umständen denkbar. In diesem Fall seien zusätzliche Herausforderungen für das Team schwer zu verkraften – vor dem Hintergrund, dass „so gut wie jede der rund 1300 Veranstaltungen der kommenden Saison in Elbphilharmonie und Laeiszhalle nicht so wie geplant stattfinden kann“.

Höhepunkte aus den letzten Jahren auf der LED-Wand

Unabhängig davon kann das Publikum im „Elbphilharmonie-Konzertkino“ neben den Live-Übertragungen jede Menge Konzerthöhepunkte der letzten Jahre Revue passieren lassen: Gustavo Dudamel dirigiert noch einmal Beethoven, es gibt ein Wiedersehen mit den Einstürzenden Neubauten, Angélique Kidjo lädt das Publikum erneut zum Tanzen ein, und das Jazz at Lincoln Center Orchestra mit Wynton Marsalis verwandelt die Elbphilharmonie noch einmal in einen New Yorker Jazzclub.

Komplettes Programm ab Ende Juli, Ticketverkauf ab 28. Juli. www.elbphilharmonie.de

