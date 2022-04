Kiel

Im Januar 1990 kam Sven Zimmermann mit seiner Frau Tine nach Kiel, in die Bundesrepublik Deutschland; ein „fremdes Land“, wie er erzählt, denn aufgewachsen ist Zimmermann in der DDR.

„Als Kind war ich glücklich“, zitiert der gebürtige Rostocker aus dem Prolog seines gerade erschienenen Buches „Disteln am Arsch der Hölle“, das er am Mittwoch im Kulturforum vorstellte. Es ist ein amüsantes Sammelsurium von Anekdoten und Geschichten um seine DDR-Rockband RosaRock, die sich zu diesem Anlass auf der Bühne wiedervereinigte und einige Klassiker aus ihrem Repertoire spielte.

RosaRock oder die jüngste Band der DDR

Sven, Piet, Jack, Kai und Jan – kurz: RosaRock – waren in den Achtzigern die jüngste Band der DDR und die beliebteste Band Mecklenburg-Vorpommerns. Fünf Jungs mit genauso schlimmen Frisuren wie im Westen, wie die projizierten Fotos beweisen, und mit dem Willen zum Rocken. Nur das geeignete Equipment musste über polnische Schmuggler, denen man wohl oder übel die nötige Barschaft anvertraute, aus dem Westen beschafft werden, zitiert Bassmann und Sänger Sven Zimmermann aus dem Kapitel „Vom falschen Schein“.

Doch das Risiko lohnt sich: RosaRock schaffen es mit ihrem „Song für Sara“ bis an die Spitze der DDR-Charts – leider in der Woche vor der Wende, und somit verpufft der Erfolg. Der Song ist eine schöne Ballade, gesungen von Gitarrist Piet, der im übrigen als Werbesprecher arbeitet und mit einer Kostprobe seines vokalen Könnens für herzliche Lacher im solide besuchten Saal sorgt.

Sven Zimmermanns absurd-komische Geschichten aus der DDR-Jugend

Kerngeschäft sind aber Midtempo-Rocker wie „Horrornächte“ oder das schnelle „Roll, Roll, Roll“, die die gereiften RosaRock in feinem Zusammenspiel aus den Boxen zünden. Es ist ein launiger Abend mit spontanen Einlagen wie Berlucs „No Bombs“ und witzigen Anmoderationen.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Beim Lesen wechseln sich die Musiker ab, und es gibt wirklich absurd-komische Geschichten in „Disteln am Arsch der Hölle“ (Disteln war übrigens eine wenig freundliche Bezeichnung für Volkspolizisten) wie den skurrilen Videodreh an der Warnemünder Westmole, an der die Band bei minus sechs Grad in Ballettpantalons und Nietenarmbändern posen musste – sehr zum Gespött von Werftarbeitern auf dem Heimweg.

Und dann ist da noch die Geschichte von Tontechniker Dedel, der Gitarreneffekte selber baute und das Telefon eines Stasi-Mitarbeiters anzapfte. Aber das lesen Sie am besten selbst – es lohnt sich. Unter www.bassmanpic.de/disteln-kaufen/ ist das Buch erhältlich.