Denn über 40 Millionen Euro sind für die Sanierung vorsichtig kalkuliert. Die Baupreisentwicklung hat das Projekt über die Jahre empfindlich verteuert. Das Land steuert einen gewichtigen Anteil bei, hat sich nach den neuesten Berechnungen jedoch etwas vor einem allzu kräftigen Nachschlag geziert. Um so wichtiger war für Oberbürgermeister Ulf Kämpfer das Treffen mit Bettina Hagedorn – schließlich ist sie nicht nur Bundestagsabgeordnete (für Ostholstein/Nordstormarn), sondern auch versierte Haushaltspolitikerin und seit zweieinhalb Jahren in Berlin Parlamentarische Staatssekretärin für Finanzen.

Der OB im Schulterschluss mit dem GMD

Man war also gut vorbereitet. Der städtische Projektleiter Hendrik Euling-Stahl hatte die Unterlagen auf den neuesten Stand befördert, der Leiter des Landesamtes für Denkmalpflege, Udo Bode, in seiner Stellungnahme die Bedeutung des gesamten Schloss-Ensembles als „national wertvolles Kulturdenkmal“ unterstrichen. Ja, und der OB machte im Schulterschluss mit GMD Benjamin Reiners deutlich, warum die Sanierung so dringend notwendig ist. In den „Katakomben“ hinter der Bühne konnten sie damit nachhaltig Eindruck machen.

Musiker in geduckter Haltung auf die Bühne

Etwa in der Künstlergarderobe: Der Dirigent, in Kiel nicht selten eine internationale Größe, hat sein stilles Örtchen in der Pause nicht für sich allein – es dient gleichzeitig seinen Zuhörern als Behindertentoilette. Der NDR, der, wie berichtet, seine Flächen in dem Komplex demnächst räumen wird, versperrt noch sinnvolle Wege und lässt manchen Musiker nur in geduckter Haltung durch enge Wege auf die Bühne gelangen. Und schon der erste Blick in die großzügige Technikzentrale macht deutlich, dass „hier ein bisschen was zu tun ist“, so Kämpfer mit Blick auf die Uralt-Haustechnik.

Hagedorn : Geld schnell und sinnvoll auf die Straße bringen

Corona habe gewaltige Konjunkturpakete zur Folge, wie noch nie zuvor in Deutschland. „Das, was jetzt läuft, wird es so nie wieder geben“, ist sich Bettina Hagedorn sicher. Um die Konjunktur anzukurbeln, gehe es darum, Geld schnell und sinnvoll auf die Straße zu bringen – am besten im Verbund mit den Kommunen. Passt: In Kiel ist die Planung weit gediehen: Im September 2021 soll die Sanierung starten, Mitte 2024 ist die Fertigstellung anvisiert. „Da würde auch mein Herz bluten, wenn das nicht klappt“, gesteht die Haushaltspolitikerin freimütig ein. Unstrittig, das dies nicht allein eine Kieler Angelegenheit sei, sondern nationale Bedeutung habe.

Ein „national wertvolles Kulturdenkmal“ Das Landesamt für Denkmalpflege bewertet das zwischen 1961 und 1965 neu aufgebaute Kieler Schlossensemble mit dem Konzertsaal aus historischen, künstlerischen wie städtebaulichen Gründen als „national wertvolles Kulturdenkmal“. Die komplexe Verschränkung von bedeutsamem historischen Ort und moderner architektonischer Interpretation dürfte in dieser Form einmalig in Deutschland sein, heißt es in einer Stellungnahme des Landesamtsleiters Udo Bode. Er spricht von einem bemerkenswerten Vorläufer der in den 80er Jahren so benannten Bauauffassung einer „kritischen Rekonstruktion“ und einer sehr qualitätvollen Leistung der Architekten Herbert Sprotte und Peter Neve – 2004 ins Denkmalbuch des Landes eingetragen. Im Konzertsaal seien Einflüsse des Architekten der Philharmonie in Berlin, Hans Scharoun, vielfach deutlich spürbar.

Hoffen auf die Nacht der langen Messer

In den nächsten vier bis fünf Monaten fielen die Entscheidungen. Natürlich weiß die SPD-Politikerin, dass es starke Konkurrenz um Fördermittel gibt. Aber das sei kein Windhundrennen, es gehe um Qualität und Dringlichkeit. Das Corona-Konjunkturprogramm käme für so eine Förderung infrage, der Nachtragshaushalt sei schon vor der Sommerpause mit einer „gigantischen“ Aufstockung verschiedener Programme, auch für kommunale Projekte, abgesegnet worden. Der neue Haushalt wird im September beschlossen. Und vor allem ist da noch die Haushaltsbereinigungssitzung Ende November. In dieser „Nacht der langen Messer“ werden üppige Restmittel für greifbare Vorhaben verteilt – auch Schloss Gottorf profitierte davon schon 2016 mit 15,6 Millionen Euro für Eingangs-Neubau im Masterplan.

Für die Orgel gibt es noch ein Extra-Förderprogramm

Für so ein Leuchtturmprojekt sollte sich ja wohl etwas machen lassen, ist Hagedorn in Kiel überzeugt. Ihre Überzeugung freute den Oberbürgermeister. Er hat gut geliefert. Und als Benjamin Reiners vom Schicksal der Konzertorgel erzählt, die stattlich anzusehen, aber nach einem Defekt vor rund zwölf Jahren nicht mehr erklungen ist, fällt Bettina Hagedorn noch spontan ein: „Wir haben da ein Orgel-Programm“. Also schnell Unterlagen fertigmachen und auch da die Hand heben!

Hagedorn verspricht "Einsatz mit ganzer Kraft"

Das war kein Zufallsbesuch, wird im Schloss konstatiert, sondern ein „Motivationsbesuch“: Die Gäste aus Berlin, der Kieler SPD-Abgeordnete Mathias Stein ist auch dabei, haben die Argumente aufgesogen: „Ich verspreche meinen Einsatz mit ganzer Kraft“, sagt Bettina Hagedorn zum Abschied. Das will der OB nun auch noch mal in der Kieler Staatskanzlei erreichen.

