Die Arena als Ausweichquartier

Kiel

Die Kritik vom Land an den Kosten kam gestern, noch bevor die Geschäftliche Mitteilung zur Sanierung des Konzertsaales am Kieler Schloss die Mitglieder des Kulturausschusses erreicht hatte. Aus Sicht der Stadt zur Unzeit. Denn eigentlich wollte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer über die neuen Summen hinwegtrösten mit dem positiven Signal: „Die Planungen für die Sanierung des Konzertsaales schreiten zügig und sehr professionell voran“.

Er wollte erklären, dass die aktuelle Kostenschätzung von etwa 35,5 Millionen Euro vor allem auf die Berücksichtigung der in den letzten Jahren erheblichen Steigerungen bei den allgemeinen Baukosten zurückzuführen sei. Und die neue Summe von 40,8 Millionen Euro in der Finanzplanung einen 15-prozentigen Risikozuschlag beinhalte. Und er wollte Hoffnung schüren: „Für die Finanzierung des ehrgeizigen Projektes wollen wir Bundesmittel beantragen, die möglicherweise einen Großteil der zusätzlichen Kosten ausgleichen“.

Wiedereröffnung wohl erst Ende April 2024

Nun muss er zunächst beim Land die Wogen glätten. Und hier wie dort viel erklären. Auch, dass nach Beginn der Sanierungsarbeiten im Herbst 2021 mit der Wiedereröffnung des Konzertsaales erst Ende April 2024 zu rechnen sei – und nicht, wie bisher geplant, zum Saisonbeginn 2023/24. Man könnte es als Zeichen für eine seriöse Planung sehen. Und die Verwaltung wird sicher erneut klarmachen, welche Bedeutung der Zukauf der NDR-Flächen für die künftige Funktionalität des Konzertsaales ist. Auch das hat das Projekt verteuert – es geht hier um 1200 Quadratmeter zusätzliche Fläche, die nun in den Gesamtkontext einfließen. Dass man, jenseits der Corona-Pandemie, gut im Zeitplan liege, sollte überdies das Vertrauen der Selbstverwaltung wecken.

Ebenso die Botschaft, dass man nun auch ein Ausweichquartier für die Philharmonischen Konzerte in der zweieinhalbjährigen Zwangspause im Schloss gefunden hat. Kulturdezernentin Renate Treutel zeigte sich nach langer, „tabuloser“ Suche gestern erleichtert, dass die Sparkassen-Arena-Kiel Voraussetzungen auch für gute klassische Konzerterlebnisse schaffen will. Zahlreiche Gedankenmodelle bis hin zu einem Interims-Neubau waren zuvor aus Kostengründen verworfen worden. Es galt, „Träume und Visionen auf Machbares zurechtzustutzen“ und dabei auch noch Nachhaltigkeit zu erreichen. Und das nun an einem „genial eingespielten Ort“: Arena-Geschäftsführer Stefan Wolf will im „abgehängten“ Mittelstück seiner Arena Voraussetzungen für einen von Musikern wie Besuchern gleichermaßen akzeptierten Konzertsaal mit rund 1500 Plätzen schaffen.

Keine Alternative in Kiel

Akustiker werden noch einbezogen, wie das klanglich am besten zu erreichen sei. Und zumindest für die erste Saison hat Wolf mit Rücksicht auf den THW-Spielplan auch schon Termine geblockt. Die Stadt will die künftige Wunderino-Arena dann jeweils für vier Tage (Auf-/Abbau, Generalprobe und Konzert) mieten und damit auch notwendige Investitionen der Halle ausgleichen.

Auch Wolf ließ gestern die anfängliche Skepsis etwa beim Theater nicht unerwähnt, das „Wohnzimmer des THW“ zeitweise zum klassischen Konzertsaal umzufunktionieren. Dass man sich, auch mit der Einsicht, dass es in Kiel schlicht keine Alternative gebe, mit dem Gedanken inzwischen gut anfreunden konnte, machte GMD Benjamin Reiners deutlich: Es würden durchaus gewisse Ansprüche an dieses Interims-Quartier gestellt. Und da habe er viele positive Signale wahrgenommen. Proben werden die Philharmoniker übrigens weiter im Schloss: dafür steht der Kleine Saal als neue „Heimstätte“ zur Verfügung.