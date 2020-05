Die Akustik in guten Händen

Kiel

Schließlich handelt es sich bei der Ausweichspielstätte für die Dauer der nun auf gut zweieinhalb Jahre angesetzten, bis zu 40,8 Millionen Euro teuren Sanierung um ein lange und sorgenvoll diskutiertes Thema: So leicht war sie nicht zu finden. Letztlich habe sich gezeigt, dass es zur „abgehängten“ Sparkassen-Arena in der Landeshauptstadt keine echte Alternative gab. Und weil Geschäftsführer Stefan Wolf klare Signale gegeben hat, für gute Atmosphäre wie gute Akustik zu sorgen, können mittlerweile alle Beteiligten gut mit dieser Entscheidung leben.

Viele Träume und Visionen, nur eine Lösung

Das klang vor einigen Monaten noch anders, als man noch auf andere Modelle vom hölzernen Neubau, den man dann anschließend weiterverkauft hätte, bis hin zu einer Kombination aus Interims-Bühne und neuem Werkstattzentrum setzte – viele kühne Träume und teure Visionen, von denen wenig Machbares übrig blieb. Eigentlich nur die Sparkassen-Arena, die dann längst Wunderino-Arena heißen wird. „Ich habe ein sehr gutes Gefühl“, bekräftigt Kiels GMD Benjamin Reiners. Nicht zuletzt, weil für die Modell-Messungen und das akustische Raumkonzept „eines der renommiertesten Akustikbüros der Republik“ im Gespräch sei.

Vorhänge oder mobile Wände für das Filetstück

Es geht darum, wie der neue Konzertsaal für maximal 1500 Zuhörer als Filetstück im Hallenrund optisch und akustisch abzutrennen ist – ob mit Vorhängen oder mobilen Wänden, muss noch untersucht werden. Vier Tage, erläuterte der GMD, muss die Halle rund um ein Philharmonisches Konzert gemietet werden, zwei Tage für Auf- und Abbau, ein Proben- und ein Konzerttag. Clou bei der Sache: Am Abend des Probentages wäre ein weiteres Konzert denkbar – entsprechende Perspektiven habe man dem NDR für seine Kieler Konzertreihe aufgezeigt. Für bis zu zehn Termine hat sich die Stadt, abgestimmt auf den THW-Spielplan, für die Saison 2021/22 schon mal in der Arena eingemietet.

SHMF-Intendant: "Hervorragende Übergangslösung"

Als wichtiger Nutzer über zwei Sommer weist SHMF-Intendant Christian Kuhnt auf die lange Tradition der Halle auch als klassischer Konzertsaal hin: Die Berliner Philharmoniker unter Karajan seien dort genauso aufgetreten, wie Geigenlegende Yehudi Menuhin oder Klavierstar Lang Lang. Es bestehe „kein Zweifel, dass die Halle akustisch wie optisch an die Bedürfnisse eines Konzertsaales angepasst werden muss. Aber ich halte den Ort aufgrund seiner Geschichte sowie seiner Lage im Herzen der Stadt für eine hervorragende Übergangslösung“. Auch der frühere Kieler GMD Georg Fritzsch meldete sich erfreut zu Wort: „Das Publikum hat wie das Philharmonische Orchester Stabilität verdient, das Entgegenkommen des Hallenbetreibers ist begrüßens- wie dankenswert“.

Musikfreunde: "Perfekte Rahmenbedingungen"

Die Vorsitzende der Musikfreunde Kiel, Selke Harten-Strehk, sieht in der Wunderino-Arena „perfekte Rahmenbedingungen für einen Konzertbesuch: Parkplätze, ein großflächiger Catering-Bereich sowie ausreichende sanitäre Anlagen“. Gemessen an allen geprüften Optionen im Kieler Stadtgebiet sei diese Ausweichspielstätte „mit Abstand die beste Lösung.“ Der Vorsitzende des Fördervereins Konzertsaal am Kieler Schloss, Hendrik Murmann, sieht’s ebenso. Er setzt nun auf eine Bühnenatmosphäre, die der eines klassischen Konzertsaales möglichst nahe kommen soll.

Von wegen Zukunftsmusik...

Aber das sei ja nur eine Übergangslösung: „Ich denke, es sollte eigentlich jedem klar sein, dass wir den Konzertsaal am Kieler Schloss für das Land, für die Stadt und uns alle dringend brauchen.“ Mittlerweile ist das keine „Zukunftsmusik“ mehr. So ist lediglich die klangvolle Reihe betitelt, mit der der Verein über den Offenen Kanal Kiel und seine eigene Mediathek „die Vorfreude auf einen sanierten und offenen Konzertsaal steigern will“.

