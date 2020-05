Neue Kosten, neue Chancen

Kiel

Als der städtische Projektleiter Hendrik Euling-Stahl seine anschauliche Präsentation rund um die Sanierung des Konzertsaales am Kieler Schloss beendet hatte, gab es Beifall. Und das, obwohl hohe Summen zu verdauen waren: Auf 40,8 Millionen Euro (inklusive Risikozuschlag) wird das Gesamtbudget aktuell beziffert.

Breiter Zuspruch im Kieler Kulturausschuss

Aber, so das Fazit des Ausschussvorsitzenden Dirk Scheelje (Grüne): „Das Stimmungsbild ist eindeutig. Wir sind auf dem richtigen Weg“, und es gebe allen Kosten zum Trotz keinen Grund, nun davon abzuweichen. Tatsächlich wurden der kompetente Vortrag und die „solide Finanzplanung“ gelobt, die Kostensteigerungen gar als „ausgezeichnet begründet“ akzeptiert. Da war von „behutsamen Eingriffen“ und „angemessener Bescheidenheit“ die Rede, wurde folgerichtig der Appell ans Land gerichtet, sich weiter an dem Vorhaben zu beteiligen – denn es gehe hier schließlich, so Falk Stadelmann ( SPD), um eine Ertüchtigung und nicht eine Luxussanierung, um den Konzertsaal der Landeshauptstadt und nicht nur eine Kieler Stadthalle.

Kluge Konzeption erleichtert die Sanierung

Der Bau sei schon vor 60 Jahren sehr klug konzipiert gewesen, wie Euling-Stahl betonte. Was heute die Sanierung erleichtere. Ohne böse Überraschungen und Kostenfallen habe man auf der belastbaren Studie von 2016 aufbauen können.

Potenzial des Saales lange nicht genutzt

Ein wesentlich neuer Aspekt gegenüber dem Stand vor vier Jahren: Heute kann man bisher vom NDR genutzte Flächen in die Raumplanung einbeziehen. Und damit so manchen Engpass vom Bühnenzugang bis hin zu den Probenräumen beheben: „Das ursprüngliche Potenzial des Saales wurde lange nicht richtig genutzt“, stellte der Planer fest und zeigte auch vor zahlreichen Mitgliedern des Fördervereins Konzertsaal mehrfach auf, wie sinnvoll man jetzt vom Hinterbühnenbereich bis hin zur desolaten Toilettensituation neu „verteilen“ und vielerorts Luft schaffen konnte, weil durch den Flächen-Zukauf der Stadt Trennendes aufgehoben werden kann.

Hoffen auf Bundesförderung

Dass die Sanierung „ohne Schnickschnack“ das historische Bild und die Grundgedanken des Entwurfes etwa im Bereich des künftig offeneren Fördefoyers wieder herausarbeiten will, spricht für seine Qualität. Und weckt Hoffnungen auf eine Bundesförderung etwa aus Mitteln für Denkmalschutz und Baukultur, betonte Baudezernentin Doris Grondke. Der Landeskonservator erarbeite dafür gerade ein Gutachten. Man ist weit, aber doch noch mittendrin in der Planung. Da sind auch noch Fragen bis hin zur Bestuhlung zu klären: ertüchtigen oder austauschen?

Erleichterung über Ausweichspielstätte

Ebenso untersucht wird derzeit die akustische Eignung der frisch benannten Ausweichspielstätte Sparkassen-Arena: Als Kulturdezernentin Renate Treutel gestern spürbar erleichtert das Interims-Konzept für immerhin zweieinhalb Jahre vorstellte, waren die Fördervereinsmitglieder vom Kieler GMD bis zum SHMF-Intendanten schon wieder ausgezogen. Aber es gab schon vorher viele zustimmende Signale für diese Lösung.

