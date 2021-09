Flensburg

Klappe 1, „Die stumme Serenade“, bitte Ruhe – und Action! Ein etwas tumber Filmstall-Boss fuchtelt als Regisseur mit dicker Zigarre, und schon läuft die Kamera. Gedreht wird ein kleiner erotischer Skandal im neapolitanisch-faschistischen Absurdistan, inklusive kommunistischer Machtübernahme und Liebespaar-Happy-End.

Schon als die Song-Operette 2007 nach über 50-jährigem Dornröschenschlaf in München ausgegraben wurde, lag die Assoziation zu den hübsch-harmlosen Nachkriegsmusikfilmen auf der Hand. Auch Kornelia Repschläger, Opernchefin am Landestheater, zieht die Hollywood-Glamour-Karte und macht aus der umschwärmten Schauspielerin Silvia Lombardi eine Diva mit Rita-Hayworth-Kaliber.

Zum Glück hat die Sopranistin Amelie Müller, die für das Gast-Engagement doch noch einmal ans Landestheater zurückkehrt, tatsächlich die Ausstrahlung einer blonden Filmgöttin. Außerdem singt sie die semijazzigen Filmschlager von Erich Wolfgang Korngold ganz hinreißend, stimmlich sehr geschickt zwischen Opernattitüde und Musical-Mikrofon-Säuselei ausgepegelt.

Könner Korngold: Unterhaltung im 50er-Jahre-Stil

Die Inszenierung fürchtet sich nicht vor 50er-Jahre-Klischees, blendet aber hinter der Filmkulisse mit Verfolger-Spot, allerlei Hampelei und toller Toilette (Bühne: Olaf Grambow; Kostüme: Ralf Christmann) ganz geschickt in private Gefühle über. Das Schneiderlein Andrea Coclé, das als Diven-Stalker und Terrorist verdächtig wird, hat in dem Schmalspur-Mastroianni von Rastislav Lalinsky jammernd Statur und Stimme. Dann doch etwas überdreht wirken zum Teil die Slapstick-Figuren drumherum.

Meist verdeckt, aber auch mal als Petticoat-Tanzorchester enttarnt, sorgt das (auch im Original) nur neunköpfige Instrumentalensemble unter der Leitung von Ingo Martin Stadtmüller im Bühnenhintergrund für Stimmung. Keine Frage: Da ist mit dem vor 125 Jahren geborenen Korngold ein mit allen theatralen Wässerchen aus Oper („Die tote Stadt“), Film (zwei Oscars) und Sinfonik (Violinkonzert) gewaschener Könner am Werk. So unterhalten am Landestheater zur großen Freude des Publikums 90 gelinde vergnügliche Komödienminuten.

Termine: 19. und 25. September, 24. und 31. Oktober sowie 6. November im Rendsburger Stadttheater; am 28. September, 8., 20. und 22. Oktober sowie 5. Dezember in Flensburg. Karten: www.sh-landestheater.de und Tel.04331 / 23447.