Lübeck

Hier darf man wirklich gar nichts ernst nehmen, die Liebe nicht und auch keine Anarchisten-Bombe unter dem Bett des Ministerpräsidenten. Es ist sowieso beinahe dasselbe, lautet die Ironie-Formel. Der Regisseur Michael Wallner hat Erich Wolfgang Korngolds Komödie mit Musik „Die stumme Serenade“ als gänzlich absurde Revue auf die Schiene gesetzt und in knapp zweieinhalb Stunden (inklusive Pause) unterhaltsam abschnurren lassen.

Zu den mal spritzig mal schmierigen Songs aus der Musikfilm-Küche wird getanzt und gelacht, geliebt und gelitten wie es nun mal im Unterhaltungs-ABC steht. Heinz Hauser hat dazu eine schnell wandelbare Show-Bühne geschaffen. Und Aleksandra Kica sorgt mit ihren Kostümen für Glanz und erotischen Glitter. Sogar die Polizistinnen sind in dieser neapolitanischen Bananenrepublik aus dem Fundus der Reeperbahn-Bühnensprache eingekleidet. Für taktgenaues Gewusel sorgt häufig die Choreografie von Andrea Danae Kingston.

Am Landestheater hatte Opernchefin Kornelia Repschläger den Wahnwitz aus den Fünfzigerjahren mutig auf 90 Minuten komprimiert und in der Fokussierung auf ein Filmstudio in Hollywood, etwas #metoo und Kommunistenverfolgung à la McCarthy-Ära stärker aus der Entstehungszeit heraus interpretiert. Wallner lässt dem Stück einfach irgendwie seinen Lauf, gekonnt, aber konturlos.

Korngolds mondäne Diva: Amelie Müller

In beiden Produktionen gibt Amelie Müller die mondäne Schauspiel-Diva Silvia Lombardi, die nichts so richtig ernst nimmt, schon gar nicht die Männer. Auch in Lübeck flötet sie wieder zauberhaft, auch wenn hier die Stimmen nicht so optimal musicalverstärkt sind wie in Flensburg. Deswegen versteht man in der Beckergrube bei allen den gesungenen Text schlecht. Obertitel wären wünschenswert.

Das knappe Dutzend Philharmoniker ist ebenfalls betroffen, obwohl sie Korngolds fieberflinke Musik mit den herrlich schmonzettigen Melodien unter der Leitung von Paul Willot-Förster virtuos perlen lassen: Zumindest im mittleren Parkett klang das kleine Unterhaltungsorchester mit viel Schlagzeuggeklingel und Klaviergerausche merkwürdig flach und bassarm.

Louise (Nataliya Bogdanova, Mitte) mit ihren entfesselten Kolleginnen aus der Haute-Couture-Schneiderei. Quelle: Olaf Malzahn

Der Cast ist gut gewählt, der Publikumszuspruch groß. Steffen Kubach mag es in seiner Gradlinigkeit hier und da etwas an Schlager-Schmelz für den Coclé fehlen. Er trifft aber die Selbstverliebtheit des zum Spielball der Mächte gewordenen Modeschöpfers genau. Noah Schaul (Reporter), Boris Boehringer (Polizeichef) und Rudolf Katzer (Ministerpräsident) singen und spielen handfest. Eine Entdeckung: Nataliya Bogdanova als frech-fröhlich zwitschernde Louise.

Termine 14. November, 4. und 29. Dezember, 23. Januar und 26. Februar im Theater Lübeck. Karten: www.theaterluebeck.de und Tel. 0451 / 399 600.