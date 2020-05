Kiel

Es ist ein Klischee, aber manchmal stimmen Klischees eben doch: Die Figur der Hanna Hemlokk hat einiges gemeinsam mit ihrer Erfinderin, der Krimiautorin Ute Haese. Beide leben in der Probstei, beide schreiben zum Broterwerb nebenher Liebesgeschichten für die Yellow Press und beide teilen den Sinn für trockenen Humor. Aber Hanna Hemlokk ist zudem ein „Privat Eye“, eine Privatermittlerin und als solche Verbrechern auf der Spur. „Während ich am Schreibtisch sitze und ganz friedlich bin“, sagt Ute Haese und lacht.

Zum Schreiben ist die Autorin während ihrer Promotion als Politologin und Historikerin gekommen: „Ich dachte, ich brauche etwas Beständiges zum Geldverdienen.“ Also fing sie mit den Liebesgeschichten an. Sachbücher hatte sie schon vorher verfasst. Vor rund zehn Jahren startete Haese dann die Reihe mit der Privatermittlerin Hanna Hemlokk im Zentrum. Deren besonderes Merkmal ist ihr dröger Humor. Ihre Krimis „bierernst“ zu schreiben, kommt für die Autorin nicht infrage.

Schräge Unterhaltung bei schleswig-holsteinischem Weißwein

So startet denn auch die Lesung auf der KN-Bühne mit einer etwas schrägen Unterhaltung zwischen Hanna Hemlokk und ihrer Freundin Marga bei einer „trinkbaren Flasche schleswig-holsteinischem Weißwein“. Gegenstand des Gesprächs ist ein gewisser Karl. Der ist zwar schon tot, aber will post mortem „noch einmal richtig die Sau rauslassen“ und in der Urne einen Trip via Lissabon unternehmen, so Marga.

Vorher ging es nicht, der Mann hatte einfach zu viel Flugangst. Da staunt Hanna Hemlokk nicht schlecht, als Marga den Sachverhalt näher erklärt: „Der Eventtod ist heutzutage total angesagt.“ Tatsächlich ließ sich Ute Haese zu diesem Einstieg ins neue Buch von einer Zeitungsnotiz inspirieren, die genau über solche Dienstleistungen im Bestattungswesen berichtete.

Privatermittlerin und Autorin kitschiger Liebesgeschichten

Einen Running Gag findet man in allen Hanna-Hemlokk-Büchern: Ausschnitte aus den extra kitschigen Liebesgeschichten, die die Privatermittlerin unter Pseudonym verfasst. Und auch die Todesarten, die Hanna Hemlokk unterkommen, sind regelmäßig speziell. Welches Mordwerkzeug im neuen Buch zum Einsatz kommt, verrät Ute Haese vorab aber nicht.

Ihre Spendeneinnahmen bei der KN-Bühne überlässt sie den anderen Künstlern in dieser Woche: „Ich brauche es nicht, aber ich freue mich, dass ich auf mein Buch aufmerksam machen kann.“ Die Premierenlesung soll dann im November nachgeholt werden.

