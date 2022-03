Hamburg

„Nipptide, hoher Luftdruck und kräftiger Ostwind“ – das sind die Bedingungen, die es für die Wanderung übers Watt nach Borkum braucht. Aber selbst, wenn alles günstig zusammentrifft, bleibt der Weg vom Festland auf die Insel ein Wagnis, selbst für Extremwattwanderer wie das Männer-Trio im Buch „Der Holländer“.

Es ist eine wundersam zwischen den Gezeiten, Wasser und Land schwankende Welt, in der der Niederländer Mathijs Deen seinen Kriminalroman ansiedelt. Auch zwischen den Staaten schwingt die Geschichte, als ein Toter gefunden wird auf einer Sandbank in der Emsmündung, bei der man sich nicht ganz eins ist über die nationale Zuordnung. Und ähnlich fluktuierend entwickelt sich der Fall, den jedes neue Detail in ein neues Licht verschiebt – wie die Meeresoberfläche unter dem Einfluss von Wind und Wetter.

Der Kommissar, den im Krimi alle den „Holländer“ nennen

Der Tote ist Klaus Smyrna, der in einer Septembernacht loszieht, Richtung Borkum. Zusammen mit Peter, der allein zurückkehrt, verwirrt und zerschlagen, während der Freund im Wasser treibt. Ertrunken, wie es scheint – wären da nicht ein paar winzige Ungereimtheiten, die Polizistin Geeske Dobbenga aus Delfzijl zögern lassen, den Fall gleich zu den Akten zu legen und den Toten den deutschen Kollegen zu übergeben.

So kommen seltsam absurde Grenzscharmützel zwischen Ost- und Westfriesland ins Spiel, und Liewe Cupido, den alle den „Holländer“ nennen. Ein spröder Einzelgänger, den ein untrügliches Gespür treibt – und das Mitleid mit den Toten. Dieser Kommissar, der deutsch ist und niederländisch, auf Texel geboren und aufgewachsen, ist Rand- und Hauptfigur zugleich. Und er verändert unmerklich den Rhythmus der Geschichte. Mit seinen An- und Rückfahrten, den Umwegen, über die er Unterströmungen und Missstimmungen im privaten Gefüge der Freunde erspürt. Und dem Schweigen, mit dem er die anderen ins Reden bringt.

Mathijs Deen: "Der Holländer" Quelle: Mare Verlag

In Gesprächen und Beobachtungen puzzelt sich eine Geschichte von Rivalität und Freundschaft, von Ehrgeiz und alten Wunden zusammen, die zum Ende hin etwas Mühe hat, alle Fäden der komplexen Verstrickung in Einklang zu bringen.

Spannend bleibt das trotzdem. Und ihren Reiz zieht die Erzählung auch aus dem eigentümlich kargen Ton, den Deen anschlägt, schwingend zwischen Melancholie und polizeilicher Sachlichkeit. Dazu ist die Rede von Randzelgatt und Wattenhoch, von Prielen und Peilstöcken – und hinter den Begrifflichkeiten von Wetter und Seefahrt erscheint das Leben fremd wie in einer anderen Galaxie.

Mathijs Deen: Der Holländer. Aus dem Niederländischen von Andreas Ecke. Mare Verlag, 264 Seiten, 20 Euro