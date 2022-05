Flintbek/Husum

Hanne Nagel-Axelsen hat alle Hände voll zu tun. Eigentlich ist das meistens so, aber derzeit ist richtig viel los: Zu ihrem runden Geburtstag hat sich die Familie angekündigt, außerdem gilt es, die große Retrospektive, die ihr das Nissenhaus in Husum aus gegebenem Anlass unter dem Titel „Hanne Nagel-Axelsen: Kreatürlich bewegt - 60 Jahre Malerei“ widmet, mit Rat und Tat zu begleiten. Und dann sind da noch die beiden Bilder, die sie gerade in Arbeit hat, nachdem ein weiteres vor drei Tagen fertig geworden ist…

Malerei ist ihre Leidenschaft. Für ihre Bilder lebt die 1942 im dänischen Hedensted geborene Künstlerin, die Anfang der 60er Jahre in Hamburg an der Hochschule für Bildende Künste studiert hat, wo sie ihren Mann Peter Nagel kennenlernte. Seit 56 Jahren ist das bei Kiel lebende Paar verheiratet – zwei wichtige Künstlerpersönlichkeiten in Schleswig-Holstein, deren Arbeiten so gar nicht miteinander verwechselt werden können.

Hanne Nagel-Axelsen liebt es, mit Farben und Techniken zu experimentieren

„Ich bin keine Realistin“, sagt Hanne mit Blick auf ihre Kunst. „Ein Bild stellt nie nur das dar, was vordergründig darauf zu sehen ist. Es ist immer etwas dahinter.“ Lebendig, erzählerisch und immer geheimnisvoll ist ihre Bildwelt, bevölkert mit eifrig beschäftigten, fantastischen Kreaturen zwischen Mensch und Tier. Archaisch muten diese Figuren an, oft setzen leuchtende Farben Akzente in Szenen, die von erdig-sanften Tönen beherrscht sind. Dann trifft das Bunte auf Graues, Braunes, Zurückgenommenes und spielt fröhlich die erste Geige.

Kraftvoll und stark ist diese künstlerische Handschrift, absolut unverkennbar und über die Jahre nicht im Selbstzitat erstarrt. Denn Hanne Nagel-Axelsen liebt es, zu experimentieren – mit Farben, Techniken und Materialien.

Wenn sie vor der leeren Leinwand steht, hat sie zwar eine Bildidee im Kopf, „aber vieles entsteht beim Machen.“ Da wird um Strukturen gerungen, gesprüht, gespachtelt, gekratzt und getupft, manche Zufälle, etwa wenn Farbspuren verlaufen, heißt sie als „Geschenk von außen“ willkommen. Wenn sie an einem Bild arbeitet (meist arbeitet sie an mehreren zugleich), ist sie tagelang gedanklich auf das weitere Vorgehen fixiert.

Lange Liste von Preisen und Ehrungen für die Künstlerin

„Man muss Entscheidungen treffen, das ist manchmal ein langer Kampf. Es gibt so viele tausend Möglichkeiten, und man muss Wagnisse eingehen.“ Mutig müsse man sein, sagt Hanne Nagel-Axelsen, die sich als Künstlerin neben ihrem Mann übrigens nie in zweiter Reihe sah. „Ich habe mich zu keiner Zeit untergebuttert gefühlt. Er unterstützt mich und ich unterstütze ihn.“ Im Gegenteil habe sie früher durch seine Bekanntheit und das daraus resultierende Netzwerk durchaus Vorteile gehabt.

Dass sie als Künstlerin nicht im Schatten ihres Mannes steht, hat Hanne Nagel-Axelsen zig-fach gezeigt – die Liste ihrer Ausstellungen und Preise, darunter der Landesschaupreis des BBK 1992 und der renommierte Baumkunstpreis des Landesmuseums Schloss Gottorf (2017) ist dafür Beweis genug. Über 100 Bilder aus ihrem umfangreichen Œuvre sind ab Sonntag im Nissenhaus Husum zu sehen. „Es sind auch zwei Skulpturen und ein paar keramische Objekte dabei“, sagt sie beinahe schüchtern. „Es soll ja die ganze Bandbreite gezeigt werden.“

Husum. Herzog-Adolf-Straße 25. Eröffnung Sonntag, 22. Mai,11.30 Uhr. Bis 23. Oktober