Kiel

Besuch zu haben ist eine schöne Sache, das finden auch deutsche und dänische Künstlerinnen und Künstler aus der Grenzregion. Im Frühjahr 2000 traf man sich erstmals zu einer Gemeinschaftsausstellung im Brunswiker Pavillon, seitdem veranstalten BBK-SH und BKF-Syd künstlerische Stippvisiten in Schleswig-Holstein und Dänemark. Die vierte Auflage der Reihe „Besuch – Besøg“ findet wiederum im Brunswiker Pavillon statt, diesmal lautet das Thema der Schau, die anschließend in Sonderburg und Kolding gezeigt wird, „Experimente – Eksperimenter“.

„Das Thema lässt bewusst viel zu. Man kann es thematisch oder technisch interpretieren “, so Rainer Gröschl vom BBK-SH, der gemeinsam mit drei Künstlerkollegen aus 60 Bewerbungen 36 Teilnehmer mit insgesamt 39 Arbeiten ausgewählt hat.

Textile Exponate aus Dänemark

Vergleichsweise wenig Malerei ist dabei, dafür allerhand Objektkunst und grafische Arbeiten sowie von dänischer Seite mehrere textile Exponate. Im Fenster hängt Lise Frølunds Tapisserie, die von außen und innen gleichermaßen „ansehnlich“ ist, ein Wandteppich einer Kollegin spielt mit handwerklichen und digital-grafischen Techniken. Interessant sind auch die plastischen Arbeiten auf insgesamt fünf Sockeln, darunter ein keramisches Objekt von Iris Fridriksdottir, das, mit Muscheln versetzt, eine Symbiose mit der Natur eingeht.

Wie eine dreidimensionale Zeichnung sieht ein Objekt von Chili Seitz aus, das die Grenzlinien zwischen Deutschland und Dänemark in die Luft „schreibt“. Im Bereich Fotografie gibt es Experimente mit Belichtungen und Überblendungen. So stellt etwa Jens Christian Top kunsthistorische Zitate in zuckersüße landschaftliche und architektonische Kontexte, Mona Strehlow spürt in mystisch anmutendem Schwarzweiß der Faszination pflanzlicher Strukturen nach.

Radier-Experiment und figuratives Linienspiel

Grafische Arbeiten reichen von einer Wandinstallation, die an Schnittmuster oder architektonische Grundrisse erinnert, über abstrakte Radier-Experimente bis zu minimalistischen Zeichnungen und figurativem Linienspiel. Eine Arbeit von Birgit Brab trägt entfernt landschaftliche Züge – ganz im Unterschied zu den gegenständlich geprägten Radierungen, die sie derzeit unter dem Titel „Im Wartesaal der Welt“ in ihrer Galerie Das Atelier zeigt.

„Für alle Arbeiten gilt: Nur die Qualität zählt“, sagt Rainer Gröschl. In seiner Galerie in der Holtenauer Straße gibt der Kieler Grafiker übrigens jungen Künstlern aus Kiel eine Bühne.

Brunswiker Str. 13. Eröffnung Mo, , 13. September, 19 Uhr. Bis 3. Oktober. Di-Do 10-17 Uhr, Fr-So 11-16 Uhr