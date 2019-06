Heikendorf

Über 70 Gemälde und Aquarelle aus Privatbesitz geben einen Überblick auf das Lebenswerk des gebürtigen Kielers, der einem Studium der Kunstgeschichte an der CAU eine Tischlerlehre sowie ein Studium der Innenarchitektur in Hannover und der Architektur an der Kieler Muthesius Hochschule folgen ließ. Seine Liebe zur Malerei entdeckte Hege Riecken bereits mit 17 – im Atelier der Heikendorfer Künstlerin Renate Prinz, die ihn über Jahrzehnte als Lehrmeisterin begleiteten sollte.

Malerei als Kür, Architektur als Brotberuf

„Die Malerei war seine Kür, die Architektur sein Brotberuf“, sagt Sabine Behrens. Die klare Handschrift des Baumeisters erkennt die Museumsleiterin in seinen Gemälden wieder. „Der Architekt lässt sich in seinem Wirken nicht vom Künstler trennen und umgekehrt.“ Häuserschluchten tauchen wiederholt in seinen Reisebildern auf, architektonische Formen, für die er farbintensive malerische Umsetzungen fand. Hier und da schieben sich Figuren ins Bild, schemenhafte Gestalten, flüchtig umrissen mit einem sicheren Blick für Proportion und Bewegung. „Zu klassischer Musik zog er sich mit einer bunten Palette in sein Atelier im Dachgeschoss zurück und tauchte für Stunden ab“, weiß Behrens aus Erzählungen seiner Angehörigen.

Mit den Jahren wird die Bildsprache zunehmend abstrakt

Inspiriert fühlte sich Riecken von Künstlern wie Lyonel Feininger oder dem Realisten Friedel Anderson, frühe Landschaftsszenen lassen auch eine Bewunderung für den expressiven Pinselduktus eines van Gogh erkennen. Ausgehend vom Gegenständlichen, darunter Stillleben im Stile der Schule von Paris, wird seine Bildsprache mit den Jahren zunehmend abstrakt. Sein Drang zum malerischen Experiment führt Helge Riecken 2012 nach Dresden zur Internationalen Sommerakademie für Bildende Kunst. In seinen letzten Werken werden die Formen flächiger, lösen sich schließlich auf in einem Spiel aus Farben, das an Computerpixel denken lässt.

Teichtor 9. Eröffnung Sonnabend, 15. Juni, 17 Uhr. Bis 25. August. Di-Sa 14-17, So 11-17 Uhr