Kiel

In der Osterzeit haben Konzerte normalerweise Hochkonjunktur. Und wer sich etwa auf eine Aufführung von Bachs Matthäus-Passion gefreut hat, der kann sie am Karfreitag, 2. April, 19.30 Uhr, zumindest in einer Übertragung vom Osterfestival Aix-en-Provence auf Arte erleben. Raphaël Pichon dirigiert das Ensemble Pygmalion.

Was in der Pandemie im Konzertsaal nicht zu haben ist, bringt der Kultursender auch im weiteren Verlauf der Ostertage zuverlässig in die Wohnzimmer. Am Sonntag, 4. April, 17 Uhr, steht ein Konzert mit 1000 ZuschauerInnen aus der Berliner Philharmonie, das im Rahmen des Pilotprojekts „Testing“ aufgezeichnet wurde, auf dem Programm. Kirill Petrenko dirigiert Werke von Tschaikowsky und Rachmaninow.

Und am Montag, 5. April, 15 Uhr, dürfen sich Opernfans auf die Übertragung von Mozarts „Die Zauberflöte“ aus der Semperoper Dresden unter anderem mit René Pape, Klaus Florian Vogt und Nikola Hillebrand freuen. Zu sehen ist die Neuinszenierung von Josef E. Köpplinger, die direkt nach der Premiere am 1. November 2020 vom Corona-Lockdown ausgebremst wurde. Am Dirigentenpult: Kapellmeister Christoph Gedschold. Sämtliche Übertragungen bleiben 90 Tage im Replay.

Musikalische Ostergrüße aus dem Landestheater

Ein digitales Lebenszeichen senden auch die Musiker und Musikerinnen des Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchesters: Von Ostersonntag, 4. April, bis Sonnabend, 10. April, wird der erste Kammermusikalische Gruß auf der Landestheater-Website als Videostream zur Verfügung stehen.

Auf dem Programm stehen Werke, die ursprünglich für das zweite und dritte Kammerkonzert geplant waren: Camille Saint-Saëns „Romance“ op. 36 in einer Bearbeitung für Horn und Harfe sowie der erste Satz aus Gabriel Faurés Trio für Violine, Horn und Klavier op. 120. Im Museumsberg Flensburg spielen Julia Gollner (Harfe), Camelia Lessmann (Violine), Thibauld Le Pogam (Horn) und Borys Sitarski (Klavier). Beginn ist zur gewohnten Kammerkonzert-Zeit um 11.15 Uhr, die Streams enden an den Sonnabenden um 21 Uhr.

Hip-Hop-Special auf Kampnagel

Österliche Ruhe dürfte nicht zu erwarten sein, wenn in der Kampnagel-Fabrik, einer ehemaligen Maschinenfabrik in Hamburg, vier Musikerinnen und Musiker rappen. Ganz unterschiedliche Auftritte sind zu erwarten, wenn sich die Wahlberlinerin Haiyti zwischen Gangsta- und Emo-Rap profiliert. Dafür erhielt sie 2018 den ECHO in der Kategorie "Kritikerpreis national". Eko Fresh überzeugt seit seinem Debütalbum "Ich bin jung und brauche das Geld" (2003) mit Rhythmusgefühl, Humor und einem feinen Gespür für ernstere Themen. Auch Ebow widmet sich gern politischen Fragen.

So angriffslustig wie lässig rappt die gebürtige Münchnerin gegen Sexismus, Rassismus und Homophobie. Und MoTrip verbindet seine Liebe zur Sprache mit Hip-Hop-Beats; und manchmal verpackt er sie auch in überraschend leise Töne. Die "Kampnagel Session" ist ein Projekt, mit dem ZDFkultur der angeschlagenen Kulturbranche unter die Arme greift. Die Auftritte, die ohne Livepublikum aufgezeichnet wurden, sind in der "Kampnagel Session" ab 1. April, online abrufbar.

Schauspiel Kiel lädt zur Premiere des Theaterfilms „Alice“

Wer Spaß hat an Nonsense, skurrilen Figuren, aber auch am schrägen Denken und neugierigen Abenteuern, der ist bei „Alice im Wunderland“ richtig. Die Geschichte, die der Engländer Lewis Carroll 1865 erdacht hat, wirkt mit ihrer erstaunlich unbeschwerten Hauptfigur bis heute inspirierend. Am Schauspielhaus Kiel haben sich Regisseurin Anna-Elisabeth Frick und die Schauspielerinnen Ellen Dorn, Jennifer Böhm und Tiffany Köberich den Klassiker der Literaturgeschichte vorgenommen und daraus ganz unterschiedliche Versionen von Alice entwickelt.

„Ein Kaleidoskop“ oder „einen Möglichkeitsraum“ nennt die Regisseurin ihre Umkreisung. Und weil das Ganze derzeit leider nicht auf die Bühne kommen kann, hat sie daraus einen Film gemacht - „sehr theatermäßig“. Zur Online-Filmpremiere von „Alice“ lädt das Schauspiel Kiel am Donnerstag, 8. April, 20 Uhr. Karten gibt es jetzt schon unter Tel. 0431/901901 oder online. Und übrigens: Das weiße Kaninchen ist natürlich auch dabei.

Ein Konzert, das mehr sein will als abgefilmte Musik

Einen etwas anderen Zugang zur Matthäuspassion verspricht der NDR mit seinem brandneuen Video-Format „KonzertPlus“. Das wird in seiner ersten Ausgabe am Karfreitag, 2. April, Ausschnitte aus Bachs Werk mit persönlichen Berichten verschiedener Menschen verbinden: Eine Krankenschwester, eine Ärztin, eine Pastorin, ein Unternehmer, erkrankte und wieder genesene Personen geben Einblicke in ihr Corona-Jahr. Sie erzählen von ihrem Umgang mit Krankheit, Tod und Verlust - aber auch von den kleinen Glücksmomenten.

Es spielt die NDR Radiophilharmonie unter Leitung von Chefdirigent Andrew Manze. Das Konzert ist online sowie am 5. April, 7.55 Uhr im NDR Fernsehen zu sehen.