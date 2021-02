Kiel

Magische Wirklichkeit? Genau das Richtige, wenn man in der traurigen Realität des Corona-Lockdowns festsitzt. Die Hamburger Kunsthalle hat ihre bemerkenswerte Ausstellung zu dem italienischen Künstler Giorgio de Chirico (1888–1978), dem Begründer der "Pittura Metafisica", vorbildlich digital aufbereitet und mehrschichtig im Internet zugänglich gemacht. Ob Rundgang, Eröffnungsfeierlichkeit, Katalog - alles greifbar. Und das Tollste: die "Ohrenschau", Einzelbilder mit Erläuterungen wie einst in der legendären WDR-Fernsehserie 1000-Meisterwerke.

Spannender Gast in der Elbphilharmonie

Er hat sich, da übertreibt der NDR keineswegs, innerhalb kürzester Zeit an die Spitze der internationalen Pianistenzunft gespielt: Daniil Trifonov, Jahrgang 1991, "stellt so manches in den Schatten, was man jahrzehntelang für große Klavierkunst hielt". Sein lang erwartetes Debüt beim NDR Elbphilharmonie Orchester gibt der Gewinner der wichtigsten internationalen Klavierwettbewerbe nun mit gleich zwei Werken: mit dem 1912 uraufgeführten Klavierkonzert Nr. 1 des 21-jährigen Sergej Prokofjew sowie dem 1979 entstandenen Klavierkonzert von Alfred Schnittke. Unter der Leitung von Chefdirigent Alan Gilbert wird schließlich noch ein zweites Werk des jungen Prokofjew zu hören sein: die berühmte "Symphonie classique" - den Worten des Komponisten zufolge eine Sinfonie nach Haydns Vorbild. Sie wurde 1916/1917 komponiert und im Revolutionsjahr 1918 beendet. Im Radio ist das am Freitag, 5. Februar, um 20 Uhr, auf NDR Kultur zu hören. Und im Livestream aus der Elbphilharmonie zeitgleich auf NDR.de, in der NDRE EO App und dem YouTube-Kanal des NDR EO.

Anzeige

Toller Fohmarkt: Eintauchen in die MKG-Sammlung

Ein großer Spaß kann es auch sein, in der online hervorragend aufgeschlüsselten Online-Sammlung des Hamburger Museums für Kunst und Gewerbe zu stöbern. Das ist wie Flohmarkt ohne Klöterkram. Am besten man sucht sich einen übergeordneten Begriff wie Jugendstil, Schrank oder Silber - und schon beginnt das große Staunen und Stöbern. Die allerliebsten Funde kann man sich sogar herunterladen, denn die Digital-Objekte, auf denen keinen Lizenzrechte liegen, sind barrierefrei zugänglich und können kostenfrei für kreative Spielereien, Postkartengestaltung oder Wandschmuck genutzt werden.

Charity Festival #lauterwerden

Wer es musikalisch lieber rockiger oder poppiger mag, kann sich zum Stichwort #lauterwerden beim Charity Festival der Telekom tummeln. Ob durch Joy Delanane, Peter Maffay oder Fanta 4 - hat man die Magenta-Werbung überstanden, könnte man sich zum Spenden für die gekniffenen Künstler inspiriert fühlen.

Digitale Video-Performance aus dem Resonanz Raum

Eine klingende Video-Performance könnte man nennen, was das Hamburger Ensemble Resonanz zum Stichwort "wenn die nacht am tiefsten" als Stream anbietet. Neue und Alte Musik durchdringen sich bei diesem leicht psychedelischen Trip auf durchaus faszinierende Weise. Ein gelungenes Experiment mit digitalen Formaten.

Rossinis "Barbier" aus Oslo

Und wo bleibt der Opern-Tipp? Bevor ab 12. März die überaus gelungene Produktion von Massenets "Manon" aus der Hamburgischen Staatsoper zu sehen ist, bietet das Streaming-Portal Operavision eine Premiere aus der Norske Opera im norwegischen Oslo an. Da man weiß, dass dort meist gutes Musiktheater gemacht wird, die Regisseurin Jetske Mijnssen eine Handschrift hat und Rossinis unsterbliche Komödie "Il Barbiere di Seviglia" auch als tragikomische Familientragödie testen will, kann das spannend werden.