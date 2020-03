Kiel.

„Aus dem Bauch heraus“ erhalten seine Puppen Seele und Stimme. Wenn der Volkswirt und Psychologe Jörg Jará auf die Bühne kommt, sind Herr Jensen, Olga oder Karlchen garantiert nicht weit. Dann gibt es irrwitzig komische Diskussionen, die der überlegte Norddeutsche mit seinen nicht immer korrekt kontrolliert plaudernden Fantasiegestalten zu führen hat.

Derzeit aber geschieht das zwangsläufig nur zuhause im Naturpark Westensee, denn Auftritte darf es wegen des Corona-Shutdowns nicht geben. Da bleibt nur das Internet, wo es ein Jörg-Jará-Youtube-Video gerne mal in den Klickraten auf ein Millionenpublikum schafft.

Coaching mit "Puppen-Therapie"

Hans Jörg Pütz wurde 1959 in Flensburg geboren und schon 1984 als Talent vom Hansa Theater in Hamburg entdeckt. Inzwischen hat er es zu zahlreichen Fernsehauftritten in der ARD, dem ZDF oder dem KiKa gebracht. „Puppen-Therapie“, der Titel eines Programms, verrät das unverminderte Interesse an seiner Profession als Psychologe, die auch in seinen gefragten Coaching-Angeboten zum Einsatz kommt. Über 1000 Firmen haben sich in den vergangenen drei Jahrzehnten darauf eingelassen, Kunden und Mitarbeiter mal mit Witz an die neuralgischen Punkte des Business führen zu lassen.

Hier geht es am Dienstag, 24.3.2020, ab 20 Uhr zur KN-Bühne.

