Kiel

Durch die Förderung mit jeweils 800 Euro pro Auftritt will das Land Schleswig-Holstein den durch im Corona-Shutdown in Schwierigkeit geratenen Künstlern vieler Sparten helfen. Jetzt wäre es wünschenswert, so Frank Lindscheid, zuständiger Pressereferent in der Staatskanzlei, wenn sich noch mehr Veranstaltungsorte anmelden würden. Deren Engagement wird nach einem Bewerbungsverfahren ebenfalls gefördert.

Privatwirtschaftlich betriebene Locations für Förderung gesucht

Voraussetzung ist, dass die Location privatwirtschaftlich betrieben wird (beispielsweise von Vereinen oder Kulturträgern), ein genehmigtes Hygienekonzept vorliegt und Internetverbindung vor Ort mit einer Upload-Geschwindigkeit von 5 Mbit/Sekunde vorhanden ist, da gestreamt wird. Die Indoor-Größe reicht (bis einschließlich 9. August) von maximal 80 Plätzen bis 300 Plätze (ab 10. August), wenn der Raum entsprechende Abstände möglich macht. Open Air sind mindestens 200 und maximal 500 Plätze möglich. Die erste Bewerbungsfrist endet am 23. Juli. Für den Veranstaltungszeitraum im September und Oktober wird das Bewerbungsportal in der Zeit zwischen 1. August und 8. August erneut geöffnet sein.

Traum GmbH und Räucherei in Kiel gerne dabei

„Es ist schön, auf diese Weise mal wieder Kultur zu machen“, sagt Johanna Günther, Geschäftsführerin der Traum GmbH, die sich gestern erst beim Kulturministerium informiert hat und sich mit der Traum GmbH auch als Veranstaltungsort für das Kulturfestival Schleswig-Holstein bewerben will. Neben den Innenräumen steht nun auch der erweiterte Musikgarten zur Verfügung. „Aber aus der Misere hilft uns das natürlich nicht.“ 50000 Euro Miese pro Monat, die kann die Aktion der Landesregierung nicht auffangen. „Ich sehe das eher als idealistischen Akt und bin gespannt, welche Art von Veranstaltung da auf uns zukommt. Und ich würde mich sehr freuen, wenn man im Herbst wieder kleine Konzerte machen kann. Mit 200 Leuten vielleicht.“ Die Räucherei in Kiel-Gaarden ist schon mit Erfolg durch das Verfahren durch und erwartet jetzt die ihr zugewiesenen Künstler.

Kulturfestival SH beginnt endgültig am 27. Juli

Nachdem der Kulturtruck bereits hier und da Werbung gemacht hat, soll das Kulturfestival SH am 27. Juli in Dithmarschen beginnen. Erste Events sind gebucht. In Kiel wird es Mitte kommender Woche zum Stichwort „Mord am Mikro“ einen 50er-Jahre-Krimi als Musikalische Lesung geben, der Solokünstler Alwin Dombetzki plant Ähnliches mit Lokalthrillern, German Folk Songs interpretieren Volkslieder auf Piano und Saxofon neu und das Cole Chandler Quartett will mit Piano, Klarinette, Bass und Gesang zeitlosen Jazz bieten. Die konkreten Auftrittsorte werden demnächst bekannt gegeben.ben/cst

www.kulturfestival.sh

