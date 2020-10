Kiel

Auch die gebeutelte Veranstaltungsbranche im Land soll auf diese Weise unterstützt werden. „Das Kulturfestival ist ein toller Erfolg. Wir freuen uns unglaublich über die Resonanz der Künstler, die weitaus größer ausgefallen ist, als wir erwartet haben“, zog Ministerpräsident Daniel Günther nach bislang 90 Veranstaltungen Bilanz. Mit der Verlängerung wolle man „allen eine Auftrittsmöglichkeit bieten, die sich bis zum Meldeschluss am 14. August beworben hatten und die Voraussetzungen erfüllen.“ In der Regel gibt es dafür eine Gage von 800 Euro.

680 Künstler sind schon im Kulturfestival SH aufgetreten

Bis zum Ende der ersten Phase sind bereits 680 Künstler in den unterschiedlichsten Formaten und Veranstaltungsstätten aufgetreten, auf Flugplätzen und weiten Wiesen, in Clubs und Landgasthöfen. Rund 200 Veranstaltungsdienstleistende aus dem Land waren an der Umsetzung beteiligt. Und gut 4500 Besucher haben die Events live erlebt, die jeweils auch online gestreamt wurden.

Zweite Phase startet am 17. Oktober auf Föhr

Weil das Kulturfestival gezeigt habe, „wie Veranstaltungen unter Corona-Bedingungen funktionieren können, setzen wir ein wichtiges Signal für die gesamte Branche“, so der Ministerpräsident. Am Sonnabend, 17. Oktober, ab 19 Uhr soll nun in der Nationalparkhalle auf Föhr vor maximal 80 Gästen die zweite Phase mit einem schon gewohnt breiten künstlerischen Mix eröffnet werden. Dabei sind Bauer und Autor Matthias Stührwoldt, die Geigerin Tatjana Pavlenko, Valentine & The True Believers mit Musik zwischen Folk, Pop und Soul, die Kulturförderpreisträgerin des Landes, Mona Harry, mit Poetry Slam und die Band Stanfour als Botschafter des Festivals.

"Extended Version" als neues Ganztagesformat

Mit dem Start in die Verlängerung wird es jahreszeitbedingt keine Open-Air-Veranstaltungen mehr geben, dafür aber wird an den drei Sonntagen 25. Oktober, 1. und 8. November als neues Format das „ Kulturfestival SH – extended version“ eingeführt, mit einem ganztägigen Programm vom Jazzfrühschoppen über den Literaturnachmittag bis zur Klassik am Abend. Veranstaltungsorte können sich auf der Internetplattform des Festivals noch für das neue Format bewerben. Besucher können, wie stets nach Online-Anmeldung, wahlweise ganz oder teilweise kostenlos dabei sein.

Film- und Kunstschaffende im "Tandem"

In der zweiten Festivalphase werden auch die Filme des neuen „Tandem“-Angebots zu sehen sein: Filmschaffende aus Schleswig-Holstein haben am Festival teilnehmende Kunstschaffende besucht und Kurzfilme über ihre Arbeit gedreht.

www.kulturfestival.sh

