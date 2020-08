Kiel

Es war ein kleiner Geniestreich der Veranstalter, zwei Formationen zu engagieren, die formal wenig miteinander zu tun haben. Aber was heißt schon formal (abgesehen von der Partitur) , wenn es um Musik geht. Glücklicherweise wenig. Und so verzauberten zwei sehr unterschiedliche Ensembles live in kleinem Rahmen und mit perfektem Sound ummantelt das Publikum.

Leckerbissen der Kammermusik

Der Abend begann mit einem Leckerbissen der Kammermusik: Walter Rabls etwa halbstündiges und zur Zeit seiner Entstehung wegweisendes „Quartett op.1 für Violine, Cello Klarinette und Klavier“. Das funkensprühende Werk des österreichischen Komponisten, das 1896 den ersten Preis im Kompositionswettbewerb des Wiener Tonkünstlervereins ( Johannes Brahms war Juror des Wettbewerbes) gewann, war die pure Leidenschaft. Nora-Louise Müller (Klarinette), Nele Schmidt (Violine), Karen Heikamp (Cello) und Saskia Schmidt-Enders (Klavier) interpretierten diese musikalisch hochinteressante Achterbahnfahrt der Gefühle exzellent. Denn auch Kammermusik kennt die große Geste, um wenige Takte später in eine fast flüsternde Ausdrucksform zu finden. Aber der grandiose Vierer konnte auch Klezmer, Jazz und Tango. So veredelten die Musikerinnen den ewigen Klassiker „Bei mir bist du schön“ auf ihre ganz eigene Art. Was beim Publikum natürlich besonderen Beifall fand.

Anzeige

Mehrstimmiger Gesang, clevere Arrangements

Danach betrat die zweite Truppe, Sundance In Moonlight, die Bühne. Im Gepäck das Debüt-Album „Everlasting“. „Musik ist am schönsten, wenn sie aus dem Herzen gespielt wird“ schreiben die Musiker auf ihrer Homepage. Und sie lassen den Worten Taten folgen. Das, was die Band um Leader Michael Kelmer-Schneider, namentlich bestehend aus Sarah Pete, Alina Krüger Sylwia Timoti, Jonny Möller, Rüdiger Karahn und dem wunderbaren Soulsänger Kenneth Clemmons (KC) als Gast, da in einer Mischung aus selbst komponierten Singer/Songwriting-Schönheiten irgendwo zwischen Pop, Rock, Reggae und Country und Coverversionen auf die Bühne brachte, war bemerkenswert. Mehrstimmiger Gesang, clevere Arrangements und eine gute Lied-Dramaturgie machten nicht nur Lust auf Party, sondern verführten auch zum intensiven Hinhören.

Weitere KN+ Artikel

Jeder fremden Note einen eigenen Ton

So ist „Happy - I Feel Alive“ (nomen est omen) natürlich ein echter Wohlfühlsong mit jamaikanischer Würze. Aber mit der Ballade „Love Comes Home“ und der sehr berührenden Zugabe „Sternenkind“ zeigten die Musiker durchaus andere Facetten. Und auch die Cover von Sundance in Moonlight zündeten sofort. Die Fassungen des Filmmusik-Klassikers „ Somewhere Over The Rainbow“ oder „Rehab“ von Amy Winehouse sind wirklich hörenswert. Denn die Band gibt jeder fremden Note einen eigenen Ton.

Alle Infos und Streams: www.kulturfestival.sh.de