Das Online-Bewerbungsverfahren startet sofort unter www.kulturfestival.sh. "Die Corona-Krise hat insbesondere die Kulturschaffenden und auch die Veranstaltungsbranche hart getroffen", sagte Ministerpräsident Daniel Günther. Auch weil er weiß, dass "die Branche noch längst nicht überm Berg ist", will er für Schleswig-Holstein ein Signal setzen.

Zurück ins Rampenlicht: "Wir wollen Kultur wieder sichtbar machen" und Künstler und Publikum nach der durch Corona erzwungenen Trennung nun wieder vereinen. Zugleich will das Land als Veranstalter ein vielfältiges, kostenfreies Kulturangebot für die Menschen in Schleswig-Holstein schaffen, ob nun in Städten oder in kleinen Orten.

Bekannte Namen als Botschafter des Kulturfestivals

Für das Festival unter dem Motto "Kultur verbindet" hat das Land Schleswig-Holstein bekannte Künstler mit ins Boot geholt: von Björn Both von Santiano über die Sängerin Miu bis hin zu Axel Milberg und auch den Kieler Generalmusikdirektor Benjamin Reiners. Am Freitag ist eine prominent besetzte Kick-off-Veranstaltung vor geladenen Gästen in Eutin geplant, dann soll in der kommenden Woche ein auch schon mit Live-Bands bestückter Kulturtruck ins Rollen kommen, um zunächst bis zum 25. Juli 2020 das Festival zu promoten, bevor ab 27. Juli auf Basis der ersten Bewerbungen weitere Veranstaltungen starten können.

Für die Abwicklung hat nach Ausschreibung einer Marner Agentur den Zuschlag bekommen, für die Auswahl der Künstler, Voraussetzung ist der Hauptwohnsitz in Schleswig-Holstein, wird "in einem schlanken Verfahren" ein Programmbeirat eingesetzt, ein Gremium aus Vertretern nicht nur des Kulturministeriums, sondern auch etwa des Bundesverbandes Bildender Künstler SH, des Landesmusikrates und der Landesverbands Freies Theater.

Kulturfestival : Jeder Künstler bekommt 800 Euro Honorar

Das Land zahlt jedem hauptberuflichen Künstler ein Honorar von 800 Euro für seinen Auftritt, der auf 15 bis 45 Minuten Dauer veranschlagt ist und gegebenenfalls auch mit weiteren Beiträgen kombiniert werden soll.

Genauso breitgefächert wie die künstlerischen Disziplinen – Musik, Theater und Tanz, Film, Literatur, Bildende Kunst und Kleinkunst – sollen auch die Spielorte und Formate sein: Da sind Veranstaltungen indoor genauso denkbar wie Strände oder Marktplätze – auch ein "Kulturwagen" soll zu den Menschen nach Hause kommen, kündigte Bildungs-Staatssekretärin Dorit Stenke an: Vieles werde sich noch aus dem Verfahren heraus ergeben.

Alle Auftritte würden in den Sozialen Medien gestreamt, "im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben" werden Zuschauer, nach aktuellem Stand nach Anmeldung, zugelassen. Sollten über den Sommer 2020 weitere Corona-Lockerungen in Schleswig-Holstein möglich sein, würden die Formate erweitert, hieß es.

Ein "Leuchtfeuer der kulturellen Vielfalt"

Ministerpräsident Daniel Günther rief die Kulturschaffenden und Veranstaltungsdienstleister auf, sich in möglichst großer Zahl zu beteiligen. Die Initiative richtet sich an Einrichtungen privater Hand. "Das Festival wird ein Leuchtfeuer für die Vielfalt in unserem Land. Und wir dürfen nicht vergessen: Kultur trägt in vielfacher Weise zur Wertschöpfung im Land bei. Das ist ein wichtiger Faktor", so der Regierungschef.

Er sieht in der Initiative auch ein Signal des Zusammenhalts. Staatssekretärin Stenke verwies ein diesem Kontext auch noch einmal auf die #KulturhilfeSH, die unabhängig vom Festival weiter läuft und weiter neben den Geldern vom Land auch Spenden entgegennimmt, um Kulturschaffende in finanziellen Nöten unterstützen zu können.

