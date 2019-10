Ein Mann und viele Leben

Kiel

Irgendwann, da ist es schon kurz vor acht, wird das Gedränge vor dem Kulturforum dichter, positionieren sich Fernsehkameras und Fotoapparate – und dann marschiert er ein, Gregor Gysi. Das Lächeln leicht verlegen, vielleicht weil er erst in allerletzter Minute (unpünktlich sei er oft und stets mit schlechtem Gewissen, wird er später sagen ...) angerauscht kommt, der Blick gewinnend über das bis auf den allerletzten Platz besetzte Kulturforum schweifend.

Der Mauerfall , ein Versehen?

Auf der Bühne muss sich der Rechtsanwalt und Politiker, der mit seiner 2017 erschienenen Autobiografie Ein Leben ist nicht genug in Kiel Station machte, kurz eingrooven, bis die Anekdoten fließen, das Einstudierte verschwindet. Er ist schon eine Weile mit seiner Lebensgeschichte unterwegs.

Natürlich geht es um den Mauerfall und wie Gysi die Dissidenten im Neuen Forum auf die Idee brachte, die Demo zu beantragen, die dann am 4. November 1989 zur Initialzündung wurde. „Wie alle großen, Welt verändernden Ereignisse war der Mauerfall ein Versehen“, schmunzelt Gysi im Rückblick und verweist darauf, dass der die Rebellion nur gelingen konnte, weil Michail Gorbatschow als russischer Präsident auf Seiten der Demonstranten war. Anders am 17. Juni 1953, als die russischen Panzer fuhren.

Die Faszination "links"

Als Stichwortgeber und sanft lenkender Gesprächspartner fungiert der Journalist Hans-Dieter Schütt. Gysi erzählt von den Begegnungen mit Helmut Kohl und der Anerkennung, die der Bundeskanzler ihm als PDS-Vorsitzenden entgegenbrachte, ohne den sich die Linkspartei wohl kaum im bundesrepublikanischen Parteienspektrum etabliert hätte. Aber auch von dem Hass, der ihm entgegengeschlagen ist: „Das ich nicht zurückgehasst habe, das hat mich souveräner gemacht.“ Und von der bleibenden Faszination „links“, die sich friedensbewegt und für soziale Gerechtigkeit zeigt.

Man darf staunen über das offenbar grenzenlose Gedächtnis Gysis wie über die launig brillante Rhetorik, mit der er politische Sachverhalte zerlegt, bis sie verständlich werden. Und wie er Klartext redet, etwa dazu, wie die AfD anstelle der Linken die Rolle der Protestpartei einnehmen konnte. Wie unklug es war, die DDR nach 1989 unter dem Dach und den Emblemen der Bundesrepublik nur zu vereinnahmen, anstatt ihrerseits die ein oder andere Errungenschaft des real existierenden Sozialismus zu übernehmen. Die Kitas zum Beispiel oder die berufsintegrierte Oberschule. Und warum er die Groko, wie es SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulte eigentlich vorhatte, 201? aufgekündigt hätte: „Die Aufgabe war die Rettung der SPD als Gegengewicht der CDU.“ Und eine CDU-Minderheitsregierung – „die hätte die Politik belebt.“ Ohnehin fehlen sie ihm im Parlament, Strauß, Wehner, Schmidt – die alten Recken und brillanten politischen Redner. Der Bundestag verbeamtet, sagt er auch, und dass sich „niemand mehr für Demokratie interessiert.“

Weit verzweigter Familienkosmos

Wovon man gern mehr gehört hätte, das ist die weit verzweigte Familiengeschichte, die Gysi am Ende der zwei Stunden eben noch antickt. Ein fantastischer Kosmos von baltendeutschen und jüdischen Vorfahren, von Großindustriellen wie dem Ururgroßvater in Lahnstein, Bankiers, Ärzten und dem Vater, der die DDR als Botschafter in Italien vertrat, tut sich da auf bis zu den Theaterbesuchen in Benno Bessons Volksbühne, wo Mutter Gysi den Sohn stets mit sämtlichen akademischen Titeln vorstellte. Gysi entfaltet das launig wie ein Moritatenschreiber oder fahrender Sänger – und mit einer wahrlich ansteckenden Lust am Leben und Erzählen. Am 12. Oktober 2020 kommt er wieder.