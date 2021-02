Kiel

„Aufgrund der Corona-Pandemie haben viele Künstlerinnen und Künstler leider nach wie vor nur sehr eingeschränkte Verdienstmöglichkeiten und fürchten um ihre künstlerische Existenz“, sagte Kulturministerin Karin Prien am Mittwoch. Ziel sei, dass sie „auch nach dieser Krise das Kulturleben in Schleswig-Holstein bereichern können“.

Stipendien sollen "ermutigen, weiterhin kreativ tätig zu sein"

Das Stipendium soll „ der Aufrechterhaltung oder dem Ausbau der künstlerischen Fähigkeiten in der aktuell schwierigen Situation“ dienen. Ob die Künstlerinnen und Künstler mit den Mitteln Arbeitsmaterialien anschaffen, neue kreative Ansätze entwickeln oder an bereits begonnen Vorhaben weiterarbeiten, bleibt ihnen überlassen. Karin Prien: „Mit den Stipendien ergänzt das Land bewusst die wirtschaftlichen Bundeshilfen für Solo-Selbständige im künstlerischen Bereich. Sie sollen Kunstschaffende ermutigen, weiterhin kreativ tätig zu sein, obwohl derzeit keine Auftrittsmöglichkeiten bestehen.“

Infos zu den Stipendien und das Antragsformular:www.landeskulturverband-sh.de

Landeskulturverband als Partner

Partner in der wiederum niedrigschwellig angelegten Abwicklung (über einen Online-Antrag) ist der Landeskulturverband. „Bereits im letzten Jahr haben wir Anträge von fast 1000 Künstlerinnen und Künstlern entgegengenommen und schnell geprüft und ausgezahlt“, sagte Vorsitzender Guido Froese und freute sich, dass die Stipendien in Schleswig-Holstein die Bundesförderungen ergänzen könnten. 2020 hatte das Land in zwei Schritten schon einmal 3 Millionen Euro zur #KulturhilfeSH beigesteuert. Eine weitere Förderung läuft über honorierte Auftrittsmöglichkeiten im "Kulturfestival Schleswig-Holstein".

Schon zwei Stunden nach der Verkündung der Neuauflage der #KulturhilfeSH waren gestern 50 Anträge beim Landeskulturverband eingegangen.