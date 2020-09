Kiel

In diesem Jahr ist alles anders, so auch der Rahmen für die Verleihung des Kulturpreises und des Förderpreises Kultur am Ende der (etwas anderen) Kieler Woche: Anstelle des Rathauses war das deutlich größere Opernhaus würdiger Gastgeber der Festsitzung. In der Kulisse von Mozarts Gärtnerin aus Liebe nahmen die Preisträger Arne Rautenberg (Kulturpreis) und Moritz Boll ( Förderpreis) ihre Auszeichnungen aus den Händen von Stadtpräsident Hans-Werner Tovar und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer entgegen.

"Ohne Kunst und Kultur können Menschen nicht leben"

Bis es soweit war, galt es noch allerhand Lobendes über die Protagonisten zu sagen, die zur Freude des Stadtpräsidenten beide „echte Kieler“ sind. Als Vertreterin des Kultur-und Wissenschaftssenats brach zunächst Anja Pistor-Hatam eine Lanze für die Kulturschaffenden allgemein, von denen viele durch die Corona-Krise in existenzielle Not geraten sind. „Ohne Kunst und Kultur können Menschen nicht leben, auch wenn das einigen nicht bewusst sein mag“, so die Vizepräsidentin der CAU – der Beifall des Publikums war ihr für diese Randbemerkung sicher. Im Anschluss geriet die warmherzige Laudatio von Heinrich Detering auf Arne Rautenberg so überzeugend, dass man am liebsten gleich sämtliche Werke des 52-Jährigen erworben hätte.

Detering, selbst 2007 als Literaturwissenschaftler mit dem mit 10.000 Euro dotierten Preis ausgezeichnet, zitierte unter anderem aus Rautenbergs lyrischer Hommage an Kiel und stellte den Autor, der für Kinder wie für Erwachsene, „also Ex-Kinder“ schreibt, in eine Reihe mit Erich Kästner, Astrid Lindgren und Ottfried Preußler. Nicht unerwähnt ließ er dessen bildkünstlerischen Arbeiten, die mit dem Übergang von Schrift zur Grafik spielen und so das Buch selbst zum Kunstwerk machten.

Zum ersten Mal: Förderpreis für einen Filmemacher

Mit Moritz Boll wurde erstmals ein Filmemacher mit dem seit 2014 vergebenen Förderpreis (4000 Euro) ausgezeichnet. Laudator Arne Sommer, Leiter der Filmwerkstatt der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein GmbH in Kiel, beschrieb den 26-Jährigen als uneitel und zielstrebig sowie als loyalen Teamplayer mit seltenem Talent zur Leichtigkeit. Am Ende hatten die Preisträger das Wort. Arne Rautenberg bedankte sich unter anderem bei seiner Grundschullehrerin in Mettenhof, die ihm „den Spaß an Sprache“ beigebracht habe, Boll verpackte seine originelle Dankesrede in ein Filmscript, aufgemacht als Rückblende von der Festveranstaltung bis zur Ankündigung des Preises im März. „Was für eine Ehre“, lässt er seinen Protagonisten Moritz am Ende sagen. Danach heißt es lakonisch knapp: „Abblende. Fortsetzung folgt. Vielen Dank.“