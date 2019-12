Kieler Kulturszene stellt liebste Weihnachtsgeschichten vor

Kiel

Astrid Lindgren : „Guck mal, madita ...“

Ich liebe Weihnachten. Und von den Geschichten, die ich damit verbinde, ist mir als erstes „Guck mal Madita, es schneit“ eingefallen. Ich bin sofort in die Stadtbücherei gelaufen und habe sie mir nochmal ausgeliehen. Astrid Lindgren hat die Geschichte geschrieben. Es geht um zwei Schwestern und ich finde die Erzählung so schön, weil alles so heimelig ist darin – und trotzdem das richtige Leben durchschimmert. Vielleicht auch, weil ich selbst mit einer älteren Schwester aufgewachsen bin, die mich immer liebevoll „Trottel“ genannt hat. Und ich selbst habe mich immer als die kleine freche neben Madita gesehen.

Außerdem hatte ich sofort das Haus der Familie vor Augen: Ein rotes Holzhaus, in dem überall die Öfen brennen; davor liegt still der Wald und drinnen riecht es überall nach Schinken und Pfefferkuchen. Bei uns zu Hause in Kassel war das ganz anders – und doch gleich. Weil man mit den Liebsten feiert und Dinge tut, die man sonst nicht macht. Zum Beispiel in die Kirche gehen. Bei uns kommen immer alle zusammen, Freunde und Verwandte, und jeder bringt etwas zu essen mit.

Ich finde es auch schön, im Advent jeden Tag etwas Weihnachtliches zu tun – das ist ein Weg, sich diese besondere Zeit bewusst zu machen. Maditas Welt ist dabei ein Sehnsuchtsort. So wie dort Weihnachten zu feiern, wäre, wenn ich mal selbst Kinder habe, das Schönste. Aber erstmal lese ich die Geschichte meinen Neffen vor. Anne Rohde, Schauspielerin am Theater Kiel

Giacomo Puccini : „La Bohème“

In meiner Heimat Korea feiern wir Weihnachten sehr amerikanisch. Bei uns kommt Santa Claus in der Nacht zum 25. Dezember und die Geschenke, die er bringt, werden am Weihnachtsmorgen direkt nach dem Aufstehen ausgepackt. Dann verbringen wir den Tag gerne draußen, alle Läden sind geöffnet, und man feiert fast mehr mit Freunden als mit der Familie.

Das ist sehr ähnlich wie bei den vier Künstlerfreunden in Giacomo Puccinis Oper „La Bohème“. Die Truppe verbringt Weihnachten mit ihrer Nachbarin Mimì im Pariser Quartier Latin. Im berühmten zweiten Akt gehen sie dort ins Café Momus, feiern gemeinsam gegen ihre extrem klammen wirtschaftlichen Verhältnisse an.

Vor ein paar Jahren habe ich Weihnachten mit der ganzen Familie spontan in Lübeck verbracht, wo ich als „Einspringer“ sehr überraschend den Rodolfo gesungen habe – also bevor ich im vergangenen Jahr die Rolle an der Oper Kiel übernommen habe. Das Theater Lübeck hat, da es Weihnachten war, meine ganze Familie eingeladen, und so konnten wir alle die besondere Weihnachtsatmosphäre dort erleben, haben viel Marzipan gegessen und Lübeck entdeckt. In der Vorstellung von „La Bohème“ war es dann wirklich weihnachtlich – das war für mich etwas ganz Besonderes. Yoonki Baek, Operntenor am Theater Kiel

Überliefert: „Der vierte König“

In der Antike hat man Weihnachten zunächst gar nicht gefeiert, weil für die frühen Christen mit Ostern die Auferstehung im Mittelpunkt stand. Im 4. Jahrhundert ist das Weihnachtsfest erstmals im christlichen Festkalender belegt, es fällt mit 25. Dezember auf einen Tag, an dem auch der Sonnengott Sol Invictus verehrt wurde. Ab dem 5. Jahrhundert kommen die Adventssonntage als Vorbereitung auf das Fest hinzu. Auch heute markiert der erste Advent den Beginn des Kirchenjahres und zeigt den Zusammenhang der kirchlichen Feste an. Mir persönlich ist dieser Zusammenhang von Weihnachten und Ostern besonders wichtig; ich habe daher eine Geschichte gewählt, die diesen Bogen schlägt.

Die Geschichte vom „vierten Weisen“ hat selbst eine Geschichte – und ist mehrfach erzählt worden. Denn außer den drei Männern, die es in unsere Tradition geschafft haben, hat sich der Legende nach noch ein vierter König auf den Weg gemacht.

Drei wertvolle Edelsteine wollte er schenken, aber weil sein Reittier lahmte, kam er nicht rechtzeitig zum verabredeten Treffpunkt. Trotzdem machte er sich auf nach Bethlehem. Aber die heilige Familie war bereits fort. Fortan ist der Weise auf der Suche nach dem Jesuskind, und auf dem Weg verschenkt er die Edelsteine, die er eigentlich für den König der Welt vorgesehen hatte. Einer armen Mutter, deren kleiner Sohn dem furchtbaren Kindermord in Betlehem zum Opfer gefallen war und einem halb verhungerten Aussätzigen in Ägypten.

Am Ende sind es 30 Jahre, die er Jesus suchte – und stets ist seine Sehnsucht, den König der Welt zu finden, gewachsen. Als er in Jerusalem den letzten Stein einem nackten und frierenden Kind schenkt, verdunkelt sich plötzlich der Himmel und die Erde beginnt zu zittern. In Todesangst denkt der Weise: „Ist denn all mein Suchen umsonst gewesen?“ Aber da strahlt ihm vom Kreuz ein himmlisches Licht entgegen und eine Stimme spricht: „Du hast mich getröstet, als ich traurig war, gerettet, als ich in Lebensgefahr war und mich gekleidet, als ich nackt war.“ – „Herr, ich? Wo?“ – „Was du den Menschen, die in Not waren, getan hast, das hast du mir getan.“ So konnte der vierte König in Frieden sterben; denn nun hatte er den Weltenkönig doch noch gefunden. Annette Haug, Leiterin der Kieler Antikensammlung

Erich Kästner : „Ein Kind hat Kummer“

„Ein Kind hat Kummer“: So überschreibt Erich Kästner seine Erinnerung an viele Heiligabende im Dresden seiner Jugend. Der sächsische Dichter ist so wie ich auch als Einzelkind aufgewachsen. Das ganze Jahr hat er damit kein Problem, denn er hat ja Freunde, die er sich aussuchen kann. Nur am Weihnachtsabend, da vermisst er Brüder oder Schwestern sehr: Wenn er allein in der Tür des Wohnzimmers steht, und Vater links vom Gabentisch und Mutter rechts davon sieht. „Am ersten Feiertag hätten sie ja gut und gerne wieder fortfliegen können“, schreibt Kästner in seiner typisch launigen Ironie, „meinetwegen erst nach dem Gänsebraten mit den rohen Klößen, dem Rotkraut und dem Selleriesalat.“

Ich mag Weihnachten sehr. Auch wenn ich selbst keine Kinder habe, so ist es für mich doch das Fest der Familie. Solange meine Eltern noch lebten, gehörte ihnen der Heilige Abend mit einem Tannenbaum mit glitzernden roten und goldenen Kugeln und Kartoffelsalat und Würstchen. An den Weihnachtsfeiertagen wurden dann Verwandte und Freunde zum Essen eingeladen: Pute mit einer köstlichen Kastanienpüreefüllung, Rotkohl, Kartoffeln und Soße. Viele Jahre habe ich mit meinen Eltern in Suchsdorf Heiligabend eine Feier für Menschen gestaltet, die sonst an diesem Abend allein zu Hause gesessen hätten. Begegnungen, die uns viel gegeben haben.

Seit einigen Jahren verbringe ich die Feiertage und Silvester bei Freunden im nordirischen Rostrevor. Und ich freue mich auch dort auf das traditionelle Weihnachtsessen mit Turkey und Ham. Barney B. Hallmann, Geschichtenleser und Schauspieler

H.C. Andersen : „Das kleine Mädchen ...“

Auf Hans Christian Andersens Erzählung „Das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzern“ (1845) bin ich gestoßen, als ich vor ein paar Jahren nach Märchen zum Vorlesen für meinen Sohn suchte. Ungefähr kannte ich die Geschichte schon – aber erst beim Wiederlesen wurde mir so richtig klar, wie dramatisch sie wirklich ist. Die Kälte und die Dunkelheit, in die das Mädchen hinaus muss, werden da ganz greifbar, so wie ihre Furcht: „[...] nach Hause zu gehen wagte sie nicht, sie hatte ja keine Schwefelhölzer verkauft […]. Ach, ein kleines Streichhölzchen würde gut tun! Wenn sie nur den Mut hätte, ein einziges aus dem Bunde herauszuziehen, es an der Wand anzustreichen und die Finger daran zu erwärmen! Ratsch! Wie es sprühte, wie es brannte!

Meinem Sohn habe ich sie deshalb bis heute nicht vorgelesen. Das Märchen aber ging mir nicht mehr aus dem Kopf und es ist stattdessen in eins meiner Ballette eingeflossen: In „Dornröschen“ (Spielzeit 2015/16) habe ich das Grimm’sche Märchen mit Andersen kombiniert.

Andersen lässt die Geschichte zwar am Silvesterabend spielen – aber für mich ist sie untrennbar mit Weihnachten verbunden. Weil darin alle glücklich mit ihren Familien zu Hause im Warmen sitzen, während das Mädchen, das sich nicht nach Hause traut, weil es keine Zündhölzchen verkauft hat, einsam draußen sitzt und im Schnee friert. Wahrscheinlich habe ich auch deshalb das traurige Ende verändert: Im Ballett stirbt das Mädchen nicht – sie träumt es nur. Yaroslav Ivanenko, Ballettdirektor am Theater Kiel

