Kiel

Mit Sörensen hat Angst stellte sich Ex-Tatortreiniger Bjarne Mädel im Fernsehen gerade als depressiver Ermittler in Dithmarschen vor. Und machte, na klar, auch dabei eine ziemlich gute Figur. Ganz eigen klingt so ein Krimi, wenn er ausschließlich als Hörerlebnis zu haben ist und der eigene Kopf die Bilder dazu beisteuern kann. Das geht auf Deutschlandradio Kultur, wo es zum Sörensen-Auftakt den zweiten Fall Sörensen fängt Feuer gleich dazu gibt. Vom Autor der Buchvorlagen, Sven Stricker, in Szene gesetzt. Natürlich mit Bjarne Mädel und seinem unverwechselbaren Duktus in der Titelrolle - und überhaupt von Leslie Malton bis Florian Lukas klasse besetzt.

Optische Überwältigung im Theaterstream

Wer zur gepflegten Sprachattacke auch die optische und schauspielerische Überwältigung sucht, der ist am 27. Februar, 20 Uhr, im Deutschen Schauspielhaus Hamburg bei den Präsidentinnen richtig. Erna, Grete und Mariedl kübeln in dem 1990 in Wien uraufgeführten Erstling von Werner Schwab ihren Daseins- und Weltfrust heraus. Und die nicht nur in Komik und Groteske erprobten Schauspielerinnen Lina Beckmann, Ute Hannig und Bettina Stucky bringen es in der Inszenierung von Viktor Bodo mit wahnwitziger Energie und Lust am Irrsinn auf die Bühne. Der Einsatz von 6,50 Euro fürs Ticket zum Stream lohnt unbedingt!

Virtuell durchs Museum Kunst der Westküste

Auch mit dem Museumsbesuch ist das gerade so eine Sache. Das Museum Kunst der Westküste auf Föhr aber ist schon seit einiger Zeit komplett online begehbar. Am 27. Februar, 18 Uhr, werden dort virtuell drei neue Ausstellungen eröffnet. Neben zahlreichen neuen Schätzen der eigenen Sammlung von Max Liebermann bis Jochen Hein sind dort Thomas Wrede, Elina Brotherus und Nicole Ahland zu sehen, die schon als Artists in Residence auf Föhr gearbeitet haben. Eine Solo-Ausstellung ist dem Niederländer Sjoerd Knibbeler gewidmet. Auch der Fotograf, der unsichtbaren Naturphänomenen bildnerisch nachspürt, war schon mehrfach zum Arbeitsbesuch auf Föhr. Nach der Eröffnung bleibt der virtuelle Rundgang online.

Vogelzwitschern und andere Tierstimmen

Das frühmorgendliche Zwitscherkonzert vor dem Fenster lässt keinen Zweifel: Der Frühling kommt, und die Gartenvögel stellen gerade entsprechend ihr vokales Repertoire um. Wer nun wissen will, wer für das nimmermüde Gezeter zuständig ist oder für das kräftige Getriller, der wird beispielsweise im Tierstimmenarchiv der Museums für Naturkunde Berlin fündig. Und kann weiterzappen – auf die Tonfolgen weltreisender gefiederter Saisongäste wie dem Alpenstrandläufer. Oder gleich zum Heulen des Goldschakals, dem seltsam vogelig klingenden Polarfuchs, und dem grunzgurgelnden Gruselsound des Mississippi-Alligators. Macht Laune!

Am Sonntag leuchten die Kinos

Ach ja, und man muss nicht immer den Computer einschalten. Am Sonntag, 28. Februar, könnte auch eine ganz reale Tour auf den Spuren der geschlossenen Kieler Kinos lohnen. Vielleicht so: Vom Cinemaxx im Cap zur Hassstraße und der Pumpe, dann die Bergstraße rauf zum Dreiecksplatz und dem Studio, ein Abstecher über die Gutenbergstraße zum Traum Kino im Grasweg und zurück in die Holtenauer zum Metro. Oder umgekehrt. Um 19 Uhr nämlich schalten sie alle im Rahmen der bundesweiten Aktion Kino leuchtet. Für Dich. der AG Kino Gilde ihre Lichter an. Das Metro-Kino reicht dazu draußen vor der Tür bis 20 Uhr Popcorn. Und das Kino in der Pumpe zeigt Filmklassiker-Ausschnitte in Endlosschleife – Star Wars, Spiel mir das Lied vom Tod und Vertigo sind nur ein paar davon.