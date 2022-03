Kiel

Der Rundgang macht diesmal Stationen in Kiel in der Gallery Cubeplus, beim BBK im Brunswiker Pavillon, im Kunstraum B, in der Galerie Rainer Gröschl und in der Galerie Brennwald, bevor wir Ausstellungen aus dem ganzen Land auflisten.

Millionen Freunde in der Gallery Cubeplus

Virtuellen Raum im Offline-Format spiegeln – wie mag das gehen? Die Gallery Cubeplus zeigt es mit einer Ausstellung von Maria Malmberg und Florian Huber. Unter dem Titel „I have 2,3 mio friends“ gehen die beiden Künstler der Frage nach, wie sehr Off- und Online-Räume einander durchdringen können und inwieweit die reale Welt durch digitale Verweise abstrahiert wird.. Die Kielerin Maria Malmberg will beim Betrachter mit ihrer vielseitig aufgestellten Kunst ein Bewusstsein für die eigenen Sinneswahrnehmungen schaffen, so auch mit ihrer Arbeit „#Air_Space_Control“. „#Dale_Dale_Dale“ heißt die Arbeit von Florian Huber nach der Anfangszeile eines spanischen Kinderliedes, das zum Mitspielen auffordert. Die Worte sind auf einem Schlagstock zu lesen, über dem ein lachendes Emoji hängt – wie eine spanische Piñata. Die Vergänglichkeit der Dinge in der Konsumgesellschaft ist ein Thema des konzeptionell arbeitenden Hamburgers, der sich die Frage stellt, welche Rolle der Künstler selbst in diesem System einnimmt.

Knooper Weg 104. Bis 19 März Do-Sa 13-19 Uhr

Neue BBK-Mitglieder im Brunswiker Pavillon

Traditionell im ersten Quartal des Jahres präsentiert der Berufsverband Bildender Künstler Schleswig-Holstein (BBK-SH) im Brunswiker Pavillon eine Auswahl von Arbeiten seiner im Vorjahr eingetretenen neuen Mitglieder. Wie immer ist auch die aktuelle Schau mit Grafik, Malerei, Bildhauerei sowie Keramik und Installation eine bunte Mischung von Fachrichtungen, Techniken und Stilen der bildenden Kunst. Vom gemalten Rosenbouquet bis zum Fantasietier aus Holz und Gummi, vom zarten Objekt aus Paperporzellan bis zum Landschaftsbild ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Der BBK zeigt Werke neuer Mitglieder im Brunswiker Pavillon Quelle: Ahrens

Beteiligte Künstlerinnen und Künstler sind diesmal Doris Granz, Agnes Heinz, Sigrun Jakubaschke, Heino Karschewski, Renate Löding, Wolf Lützen, Cornelia Patz-Nahm, Dagmar Petersen, Jens Rahn, Sebastian Scherl, Ute Schwambach, Friedrich Stellmach und Bettina Thierig.

Brunswiker Str. 13. Bis 20. März. Di-Do 10-17 Uhr Fr 11-16 Uhr

Versuchte Annäherung im Kunstraum B

Lukas Hanisch: Setzung Quelle: krb

Lukas Hanisch ist Student der Basisklasse Freie Kunst an der Muthesius Kunsthochschule. Seine Ausstellung „Versuchte Annäherung“ ist eine Schau mit Langzeitfaktor, widmet sie sich doch auf besondere Weise den Räumen des Kunstraums B und dessen Umgebung. Im Rahmen einer zehntägigen Performance hat Hanisch sich zunächst ganz und gar auf den Raum eingelassen, ihn still beobachtet und auf sich wirken lassen.

In den letzten Tagen folgte eine bildhauerische Auseinandersetzung. Noch bis zum Sonntag, 6. März, setzt der Künstler sich aktiv mit den Gegebenheiten der kleinen Galerie auseinander – unter anderem durch die Verwendung von Gips, Stahl und Holz — um seinen Dialog räumlich sichtbar zu machen. Was zunächst nur durch das Schaufenster zu verfolgen war, kann am Freitag und Sonntag in den Räumen selbst in Augenschein genommen werden.

Wilhelminenstraße 35. Bis 6. 3 (Finissage) 14-17 Uhr

Surreales und poetisches in der Galerie Rainer Gröschl

Vera Kähler stellt unter dem Titel „Hold the Line“ Quelle: grg

Von einem unsichtbaren Sprungbrett aus setzt eine kopflose Sportlerin im pinkfarbenen Dress zum Flug in eine Waldlandschaft an, ein Paar in liebevoller Umarmung schaut sinnend auf den Erdball, der sich präsentiert, als stünden die zwei am Fenster einer Raumfähre. Irgendetwas ist immer schräg in der Bildwelt von Vera Kähler und das Schräge macht den Reiz ihrer Fotocollagen aus. Das Tragische im Komischen und das Besondere im Banalen haben es der gebürtigen Preetzerin angetan, die seit ihrem Studium an der Muthesius Kunsthochschule in Kiel lebt und arbeitet.

„Das Prinzip ist hierbei, die Ruhe der vertrauten Bilder zu stören, Sehgewohnheiten zu durchbrechen“, schreibt Ina Gajewski über ihre Künstlerkollegin. „Hold the Line“ nennt Vera Kähler ihre Ausstellung bei Rainer Gröschl, der in seiner Galerie in der Holtenauer Straße eine sehenswerte Auswahl ihrer surrealen, gleichwohl poetischen Arbeiten zeigt, von denen viele während des letzten Jahres entstanden sind.

Holtenauer Straße 59 (Hinterhof). Bis 27. März. Fr/Sa 12-19 Uhr, So 12-16 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung unter 0172 512 12 13 .

Keramik trifft Malerei in der Galerie Brennwald

Keramik trifft Malerei in der kommenden Schau der Galerie Brennwald: Katharina Ismer, die in Berlin, Glasgow und Paris Malerei studiert hat, zeigt Landschaftsbilder, zu denen sie die Natur in ihrer Wahlheimat Niedersachsen inspiriert hat – zarte Bildwelten im Dialog zwischen Realität und Abstraktion.

Katharina Ismer: Jume, Tusche auf Leinwand, 2021, in der Galerie Brennwald. Quelle: brw

Jinhwi Lee aus Südkorea hat 2020 sein Masterstudium an der Muthesius Kunsthochschule abgeschlossen und leitet seit dem Sommersemester die dortige Keramikwerkstatt. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Hyojung Yun, die bei Kerstin Abraham studiert, experimentiert er mit unterschiedlichen Glasuren. Beide haben individuelle Techniken entwickelt und kommen zu spannenden Ergebnissen.

Hardenbergstr. 20. Eröffnung Donnerstag, 10. März um 18 Uhr. Bis 9. April. Mi-Sa 15-18 Uhr

Weitere Ausstellungen in und um Kiel:

Ein Überblick über weitere Kunst-Ausstellungen im ganzen Land:

AHRENSBURG

Galerie im Marstall „Mariella Mosler – Must d‘Avantgarde“ (bis 13.3). Sa/So 11-17, Mi 11-17 Uhr. übecker Straße 8, Tel. 04102/70781015.

ECKERNFÖRDE

Kunsthaus Gesamtkunstwerke und Farbenzauber von Uwe Svensson. Do/Fr 9-12, 14-18, Mo-Mi 9-12, 14-18 Uhr. Amselweg 3.

FEHMARN

Café Traube „Horizonte - Abstrakte Malerei von Regina Brock“ (bis 31.3.). Do-So 10-17, Mi 10-17 Uhr. Ohrtstr. 9-11.

HUSUM

Galerie Lüth Peter F. Piening: Bildobjekte. Do-So 10-18, Mi 10-18 Uhr. Halebüll, Altendorfer Str. 21.

ITZEHOE

Galerie 11 Einzelschau mit Mathias Meinel (bis 12.3.). Do 11-14, Fr 15-18, Sa 11-14 Uhr. Breitenburger Str. 1.

KIEL

Anscharpark Mix III Revise (bis 6.3.). Fr/Sa 15-18, So 12-18 Uhr. Heiligendammer Str. 15.

Brunswiker Pavillon Neue Mitglieder 2021 (bis 20.3.). Do 10-17, Fr-So 11-16, Di/Mi 10-17 Uhr. Brunswiker Str. 13, Tel. 0431/554650, www.bbk-schleswig-holstein.de

Onspace „Beyond REM“, Namesi, Parick Wüst. Bis 17.3. Do 15-18, Di/Mi 15-18 Uhr. Iltisstr. 10.

Pop-up-Pavillon „Fördetreibgut“ von Ernst-Reinhard Richter (bis 6.3.). Do/Fr 11-16 Uhr. „Hey Sexy - Ausstellung über sexualisierte Gewalt“ (bis 19.3.). Di/Mi 10-18 Uhr. Alter Markt 17a.

VHS-Kunstschule: „Querbeet“, Kunstkursteilnehmerinnen und -teilnehmer stellen aus. Bis 17.3., Mo-Fr. 10-18 Uhr. Neues Rathaus, Andreas-Gayk-Straße 31 (Zugang über den Innenhof)

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

LABOE

Freya-Frahm-Haus „angespült“ - Bilder, Objekte und Installationen aus Plastiktreibgut von Angela Czaja (bis 6.3.). Fr/Sa 13-18, So 11-18 Uhr. Strandstr., Tel. 04343/8579, www.freya-frahm-haus.de

NEUMÜNSTER

Gerisch-Stiftung „Zeitgenössische Kunst“. Sa/So 11-18 Uhr. Brachenfelder Str. 69, Tel. 04321/555120, www.gerisch-stiftung.de

PREETZ

Kunstkreis Jörg Kaminski: „Hinter dem Licht“ (bis 13.3.). Fr-So 15-18 Uhr. Gasstr. 5.

SANKT PETER-ORDING

Galerie Tobien Holzschnitte, Druckstöcke und originale Ölbilder von Manuel Knortz (bis 3.4.). Do-Sa 13-17, Mi 13-17 Uhr. Wittendüner Geest 30.

SCHLESWIG

Landesarchiv SH „Urlaubsort - Tatort - Drehort! 100 Jahre Filmset Schleswig-Holstein, 35 Jahre Landesfilmarchiv“ (bis 1.7.22). Do/Fr 8.30-17, Mo-Mi 8.30-17 Uhr. Prinzenpalais, Tel. 04621/8618-00.