Die Kinder haben es sofort kapiert, tanzen in Zwischenräume oder laufen den Linien hinterher, die auf dem Vorplatz des Hörnbads in weiten runden Bögen die ganze Breite des Gebäudes herunterkurven. „Das gefällt mir sehr, dass die Kinder gleich damit spielen“, sagt Hannah Bohnen. Die Künstlerin, Absolventin der Muthesius Kunsthochschule und 2019 mit dem Brockmann-Preis für den künstlerischen Nachwuchs ausgezeichnet, hat die „Liquid Lines“ vor dem Hörnbad entwickelt. Eine dynamische Linie, wie mit dickem Pinsel gemalt, die Schriftzug sein könnte oder rätselhafte Spur. Und die die Eintönigkeit des Pflasters in Bewegung bringt.

Ein imaginärer Raum für das Hörnbad

Das Kunstwerk, das die Werke der Kunst im Öffentlichen Raum in Kiel erweitert und am Sonnabend, 9. Oktober, um 15 Uhr öffentlich eingeweiht werden soll, ist Ergebnis eines mit 30 000 Euro dotierten Wettbewerbs für Kunst im öffentlichen Raum, den die Landeshauptstadt im Januar ausgelobt und dazu fünf Künstlerinnen und Künstler eingeladen hatte. Peter Kruska, Vorsitzender des Kieler Kunstbeirats und Direktor der Stadtgalerie, lobt die Vielschichtigkeit der Arbeit, die die Architektur des Hörnbads um einen unübersehbaren imaginären Raum erweitere.

„Mich interessiert das Phänomen Bewegung“, sagt die Künstlerin, die auch ausgebildete Tänzerin ist. „Und dass die Arbeit den Ort aktiviert.“ Dafür hat Hannah Bohnen, die mittlerweile in Berlin an der Kunsthochschule Weißensee studiert, in Zusammenarbeit mit dem Motion Lab der Kieler Christian-Albrechts-Universität drei Schwimmer mit Sensoren ausgestattet, die deren Bewegungen beim Kraulen, Schmetterling, Rücken- und Brustschwimmen dokumentierten. „Die Daten habe ich künstlerisch interpretiert und vom Dreidimensionalen ins Zweidimensionale übertragen“, so Hannah Bohnen. „Und die Linie ist quasi der Stempel dieser Bewegung.“

Parallel zur Einweihung läuft im Gallery Cube+, Knooper Weg 104, die Ausstellung „Unreal habitat“, die das Prinzip der „Liquid Line“ in einer im KN-Druckzentrum gedruckten Zeitung dokumentiert und erweitert. „Ich mag es, wenn viele Felder zusammenkommen“, sagt Hannah Bohnen und outet sich nebenbei als Fan des Print-Mediums. „Da steckt künstlerisch viel Kraft drin.“